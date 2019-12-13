В Хабаровске слепой пес Стивен, пережив предательство людей, подружился с чемпионом России и мира

История пса по кличке Стивен – это и пример человеческого равнодушия, и одновременно огромной жажды жизни. Он слепой, вполне возможно, что с рождения, однако этот недуг не мешает ему жить нормальной полноценной жизнью. Только люди этого не поняли и попросту выбросили его на улицу. Наверное, они решили, что питомец им больше не нужен, а может быть испугались ответственности за «инвалида». Как бы там ни было, но жизнь у Стивена была не сахарная.

- Сначала он оказался на улице на территории закрытого гарнизона. Найти того, кто его выбросил, не составило бы труда, но никто не захотел озадачиваться. Потом Стива выгнали из гарнизона, а после он оказался в приюте, - рассказала Наталья Коваленко, соорганизатор проекта «В Добрые руки». - Имя найденышу дали в честь певца Стива Вандера и это не случайность. Когда пес лает, он как будто поет. Так что у сироты есть еще и своего рода талант.

Стив знакомится с чемпионом России и мира по хоккею Василием Грановским ФОТО: Зоозащита ДВ

На прогулках со Стивом не чувствуется особой разницы – слепая на поводке собака или зрячая. Он очень хорошо ориентируется в пространстве за счет обоняния и слуха. Правда, идти приходится медленнее, потому что из-за быстрого шага четвероногий друг не успевает обрабатывать информацию и может стукнуться головой об открытую дверь или столб.

У слепого пса хорошо получается охранять территорию - он готов нести вою вахту и никогда не покинет пост. Несмотря на предательство людей, он нашел в себе силы полюбить их снова. Сейчас он с удовольствием подставляет голову, чтобы его погладили, и принимает угощения. Правда, не любит конкуренции. Если другая собака окажется рядом и потребует к себе внимания, то Стив ее обязательно прогонит, а если потребуется, то ринется в бой. Увы, его недуг в этом случае сыграет с ним злую шутку. Не представляя размеров соперника, он может наткнуться на конкурента, который ему не по зубам. В худшем случае стычка может закончиться трагедией. Поэтому его нужно беречь и желательно в соседи ему выбирать дам.

У СТИВА ЕСТЬ МЕЧТА

Пес, как и большинство обитателей приюта, очень хочет найти заботливых хозяев. Стив ждет Новогоднее чудо, когда рядом с ним скрипнет снег под чьими-то уверенными шагами, а спокойный добрый голос скажет «Ну что, дружок, поехали домой». Ему, как и любому домашнему питомцу, нужно только одно - любящий заботливый человек рядом, на которого можно положиться и доверить ему свою недолгую, но полную искренних эмоций жизнь.

Пока Стив мечтает, в его жизни происходят интересные события. Одно из них – это знакомство с чемпионом России и мира по хоккею Василием Грановским. Парни сразу подружились. Пес практически с первых минут общения доверился именитому спортсмену, а тот в свою очередь даже укутал поющего Стива фирменным шарфиком своего клуба.

История слепого пса может закончиться благополучно – он найдет хороших хозяев, будет сыт и обласкан. Но это целиком и полностью зависит от людей. По вопросам «усыновления» Стива, пожалуйста, обратитесь по телефону 8-924-114-33-34 .