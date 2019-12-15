Ломать - не строить: сколько жилья удалось сдать в Хабаровске за 2019 год

Сколько за этот год в Хабаровске удалось ввести в строй жилья, в каких районах еще продолжается строительство домов, за счет, каких средств ведется строительство коммуникаций и как затраты отразятся на стоимости квадратного метра жилья. Об этом и не только поговорили с начальником отдела разрешительной документации департамента архитектуры строительства и землепользования администрации города Хабаровска Вячеславом Тюгуном.

Ломать - не строить: сколько жилья удалось сдать в Хабаровске за 2019 годФото: Сергей ПЯТКОВ