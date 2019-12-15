2019-12-16T06:32:20+03:00
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Ломать - не строить: сколько жилья удалось сдать в Хабаровске за 2019 год

Прямой эфир 16 декабря на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Ломать - не строить: сколько жилья удалось сдать в Хабаровске за 2019 годЛомать - не строить: сколько жилья удалось сдать в Хабаровске за 2019 годФото: Борис КОКУРИН
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Сколько за этот год в Хабаровске удалось ввести в строй жилья, в каких районах еще продолжается строительство домов, за счет, каких средств ведется строительство коммуникаций и как затраты отразятся на стоимости квадратного метра жилья. Об этом и не только поговорили с начальником отдела разрешительной документации департамента архитектуры строительства и землепользования администрации города Хабаровска Вячеславом Тюгуном.

Ломать - не строить: сколько жилья удалось сдать в Хабаровске за 2019 год Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ломать - не строить: сколько жилья удалось сдать в Хабаровске за 2019 годФото: Сергей ПЯТКОВ

Вячеслав Тюгун 16_12_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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