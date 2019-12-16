«Дома кроме тумаков ничего не дождешься»: агрессивная мать в ЕАО прятала еду у соседей, чтобы дети не съели

В Еврейской автономии агрессивная мать чуть не уморила собственного сына. Женщина не прочь выпить, и, как ни странно, в этом деле ее поддерживает старший сын. Они практически по очереди устраивают дома попойки. Жилье горе-мать запустила, в помещениях пахнет нечистотами, а еду она хранит у соседей, чтобы ее дети не съели. Если в лице старшего сына женщина нашла единомышленника, то на среднюю дочь и на младшего отпрыска она выливала потоки агрессии. Хуже всего приходилось школьнику.

- На заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав родительница пришла в сопровождении совершеннолетней дочки. Однако девушка не собиралась поддерживать мать, а наоборот, рассказывала неприятные подробности жизни в семье, - прокомментировали в администрации Биробиджанского района.

Во время беседы выяснилось, что для неблагополучной матери агрессивное поведение по отношению к младшему сыну стало нормой. Она регулярно отвешивала ему подзатыльники, бранилась на мальчика почем зря. Она даже отправляла ребенка в школу, когда его тошнило и была высокая температура. Дочь женщины рассказывала ужасающие подробности жизни с такой мамой. Она призналась, что ушла из дома в 16 лет, потому что больше не могла выносить агрессивного поведения родительницы.

О МАЛЬЧИКЕ

Сам мальчик, несмотря на такую среду, рос довольно активным. Он увлекается казачеством, посещает православный приход, где организовано казачье движение для юных жителей района. В школе о нем отзываются хорошо, но сетуют, что периодически он выглядит болезненно. Характер у него спокойный, да и к учителям относится с уважением. Однажды школьник не выдержал и рассказал своему педагогу, что хочет кушать, а дома кроме тумаков и ругани ничего не дождешься. Учительница накормила мальчика, а после забила тревогу.

Время спустя школьника изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр. Оттуда его доставили в инфекционную больницу с острой формой гастрита. У ребенка открылась рвота, расстройство кишечника и высокая температура.

«У МЕНЯ ЕСТЬ СИЛА ВОЛИ!»

На заседании мать злобно поглядывала на родную дочь, сквозь зубы что-то спрашивала, бросала обвинения. Женщине попытались объяснить, что нужно заканчивать с пьянками, искать точки соприкосновения с детьми. Совесть в женщине пытались разбудить тем, что ситуация с младшим сыном могла закончиться трагически, если бы не вмешалась средняя дочь, которая по сути спасла брату жизнь. Горе-матери даже предложили помощь, если она захочет закодироваться. Однако родительница ответила: «У меня есть сила воли! Не надо!». Дочь на такой ответ матери только отрицательно помотала головой.

Как отметили в администрации Биробиджанского района, исправится ли ситуация в данной семье - покажет время. На сегодняшний день младший сын агрессивной матери не хочет возвращаться к маме. Он говорит, что вне дома ему лучше.