Зимний двор: хабаровчане готовятся к Новому году и выигрывают гранты

Хабаровск в преддверии Нового года с каждым днем становится краше. Собственники многоквартирных домов не отстают, и наводят порядок во дворах в рамках конкурса «Лучший зимний двор, лучший новогодний фасад многоквартирного дома». Как присоединится к смотру, когда закончится прием заявок, какой приз ждет собственников, а также, как двор может попасть в федеральную программу «Формирование современной городской среды». Об этом и не только поговорили с заместителем начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска Виталием Федоровым.

Зимний двор: хабаровчане готовятся к Новому году и выигрывают грантыФото: Сергей ПЯТКОВ