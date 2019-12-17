2019-12-17T02:07:57+03:00
Общество

«Вася так и не увидел себя на большом экране»: приза за лучшую мужскую роль хабаровского актера удостоили посмертно

Талантливый актер снялся в триллере «Дератизация», представленном на Дальневосточном кинофестивале «Точка возврата»
Александр ШТААЛЬ
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«Вася так и не увидел себя на большом экране»: приза за лучшую мужскую роль хабаровского актера удостоили посмертно ФОТО: театр «Триада»«Вася так и не увидел себя на большом экране»: приза за лучшую мужскую роль хабаровского актера удостоили посмертно ФОТО: театр «Триада»
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Накануне стали известны итоги Дальневосточного кинофестиваля «Точка Возврата». Напомним, это площадка, для кинематографистов-любителей Дальнего Востока. Опытные творческие личности, а также непрофессионалы снимают короткометражное кино, где местом действия становится Дальний Восток, с его культурной и природной спецификой. Потом они представляют свои творения на суд жюри. Чья задумка окажется интересней, тому и присуждают призы в разных номинациях.

В этом году часть наград традиционно досталась творцам из Хабаровского края. Одну из них вручили посмертно. Специальный приз жюри за лучшую мужскую роль и бесконечную преданность актерской профессии до самого последнего дня достался ушедшему из жизни хабаровскому актеру Василию Мухину. Он исполнил одну из главных ролей в фильме «Дератизация». Талантливого актера не стало 1 сентября 2019 года на 29 году жизни.

- Вася так и не увидел себя на большом экране, и нам некого в этом винить, кроме нас самих. Из-за трагедии было решено отменить показ киноленты с его участием в Хабаровске. Друзья и коллеги посчитали, что это было бы не этично по отношению к покинувшему этот мир таланту, - рассказали в театре «Триада».

На прошлой неделе, 13 и 14 декабря, у зрителей была возможность увидеть на экране последнюю роль талантливого артиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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