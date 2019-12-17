В ТОГУ открыли «Новые возможности для всех и каждого»

Однако работа по вошедшим в грант программам в стенах университета велась и ранее. В рамках действительности факультета дополнительного профессионального образования и Ресурсного учебно-методического центра реализовывались программы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке кадров. Грант существенно расширил поле для этой деятельности.

ГРАНТЫ, ПРОГРАММЫ

- В рамках гранта разработаны и успешно реализуются четыре программы дополнительного образования, - рассказал проректор ТОГУ, кандидат технических наук, доцент Николай Сорокин. - Это «Педагогика и психология высшего образования в условиях введения ФГОС 3++» и три программы инклюзивного образования, реализуемые в рамках программы «Доступная среда»: «Теория и практика высшего инклюзивного образования», «Основы высшего инклюзивного образования» и «Наставник специалиста с инвалидностью».

Программа «Педагогика и психология высшего образования в условиях введения ФГОС 3++» рассчитана на профессорско-преподавательский состав. Ее цель - развитие профессионально-педагогической компетентности научно-педагогических работников высшего образования, формирование и развитие компетенций, необходимых для выполнения трудовых функций и действий преподавателя высшей школы в современных условиях высшего образования в РФ. Обучение по ней проходят около 400 преподавателей со всего Дальнего Востока.

Велика востребованность и программ инклюзивного образования. Как отмечает Татьяна Луковенко, заведующая кафедрой, кандидат наук, доцент кафедры теории и методики педагогического и дефектологического образования, кандидат педагогических наук, только за 2019 год обучение по ним проходит более тысячи человек.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

К обучению по программам «Теория и практика высшего инклюзивного образования» и «Основы высшего инклюзивного образования» приглашаются преподаватели, сотрудники и представители администрации образовательных организаций высшего образования. В процессе обучения слушатели знакомятся с нормативно-правовой документацией, регламентирующей получение высшего образования лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; получат представления о том, как должен быть организован образовательный процесс для этой категории студентов (с учетом их индивидуальных особенностей и с учетом состояния здоровья), разработают адаптированные учебно-методические материалы для обеспечения образовательного процесса лиц с ОВЗ. Особым спросом пользуется программа «Наставник специалиста с инвалидностью».

- Мы плотно сотрудничаем с центрами занятости населения и краевым министерством образования и науки, - отмечает Татьяна Луковенко. - Но тенденция такова, что слушатели все чаще приходят с предприятий и организаций. В обществе формируется понимание того, что интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в городскую среду, это реальность. Процесс трудоустройства человека с инвалидностью может вызывать ряд проблем как у самого кандидата на рабочее место, так и у работодателя, и у рабочего коллектива. Программа дополнительного образования «Наставник специалиста с инвалидностью» формирует у слушателей компетенции относительно особенностей приема на работу лиц с инвалидностью, организации их рабочего места с учетом особенностей здоровья, подходов к адаптации в рабочем коллективе.

Как подчеркнула Татьяна Луковенко, Ресурсный учебно-методический центр готов принять всех желающих, а обучение в рамках гранта бесплатное.

Информацию о программах дополнительного образования можно получить в Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ФГБОУ ВО «Тихоокеанский университет» по тел.: 8-800-250-19-52 (звонок бесплатный); 8 (4212) 21-11-79; по электронной почте: rumc@pnu.edu.ru или по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, кабинет 204.