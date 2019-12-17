Банкротящийся завод ЖБИ в Хабаровске отказался удовлетворить любопытство краевых парламентариев

Конкурсное производство на хабаровском заводе ЖБИ ввели еще в августе 2019 года. В сентябре сотрудники начали получать уведомления о закрытии предприятия. В начале декабря на заводе числилось 410 человек. После остановки производства в штате осталось 152 сотрудника. 9 декабря, трудовые договора со 144 специалистами расторгли по соглашению сторон, а еще 114 попали под сокращение. Официальной причиной закрытия предприятия называют отсутствие крупных заказов. Теперь дочернее предприятия почившего «Дальспецстроя» собираются пустить с молотка, а вырученные средства пустить на оплату задолженности перед кредиторами.

Ситуация, сложившаяся на заводе ЖБИ привлекла внимание депутатов краевой думы. Их делегация изъявила желание на месте оценить происходящее на заводе и провести выездное заседание в его цехах. Однако, просьбу депутатов конкурсный управляющий завода не уважил.

- Мы обратились по поводу ЖБИ к конкурсному управляющему с просьбой провести выездное рабочее совещание по ЖБИ и получили отказ, - рассказал вице-спикер краевой думы Сергей Зюбр. - Сложилась не понятная абсолютно нам ситуация в которой мы получаем официальный ответ. Нам говорят «Давайте на нашей территории в центре, в комфортных условиях проведем ваше совещание». Зачем нам комфортные условия? Нужно выехать на территорию и посмотреть что там твориться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/750090" frameborder="0"></iframe> ЖБИ.

Глава региона Сергей Фургал дал поручение министерству строительства разобраться со сложившейся ситуацией.

- Минстрой, приведите в чувство своего конкурсного управляющего. Что значит отказ? Как могли отказать думе? - возмутился губернатор.

Напомним, основным претендентом на производственные площади завода ЖБИ выступает "Фонд жилищного строительства", который занимается возведением многоквартирных жилых домов на территории краевой столицы.

СПРАВКА «КП»

Хабаровский завод ЖБИ, сейчас носит название «Филиал УПП № 723 ФГУП «ГВСУ № 6»», осуществляет свою деятельность с 1957 года. Он производил более 700 наименований продукции, в том числе панельные плиты для строительства домов. На нем изготовлены конструкции для строительства таких масштабных проектов как трасса «Обход Хабаровска», средняя общеобразовательная школа в Волочаевском городке, дома для сирот в Хабаровске, Переяславке и Комсомольске-на-Амуре, торговый центр «Броско-молл».