Программы инклюзивного образования в ТОГУ - доступные возможности для каждого

Интеграция лиц с ограниченными возможностями в современное общество включает в себя множество аспектов. Помимо успешно развивающейся в течение целого ряда лет программы «Доступная среда», ориентированной на организацию пространства, удобного для инвалидов, существует еще целый ряд аспектов, выпадающих из чисто утилитарных функций интеграции. К ним относится и организация образования и рабочего процесса. Для решения этих проблем Тихоокеанский государственный университет в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» реализует три программы повышения квалификации по инклюзивному образованию и наставничеству специалистов с инвалидностью. Об этом читателям «Комсомолки» рассказала Татьяна Луковенко, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой теории и методики педагогического и дефектологического образования, директор Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ТОГУ.

- В ходе реализации гранта в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» Ресурсным учебно-методическим центром ТОГУ подготовлены и реализуются три программы дополнительного профессионального образования, - рассказывает Татьяна Геннадьевна. - Они ориентированы как на педагогов, так и на лиц, не имеющих специального образования.

МЕТОДЫ, ОБУЧЕНИЕ

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проводит обучение слушателей по следующим программам повышения квалификации:

- «Теория и практика высшего инклюзивного образования»;

- «Основы высшего инклюзивного образования»;

- «Наставник специалиста с инвалидностью».

- На протяжении трех лет мы реализовывали программы, предназначенные для повышения квалификации педагогического состава, - продолжает моя собеседница. - В этом году мы решили проводить работу не только с преподавательским и административным составами образовательных организаций, но и с предприятиями.

Что это значит? А это значит, что помимо ориентированных на профессиональных педагогов программ «Теория и практика высшего инклюзивного образования» и «Основы высшего инклюзивного образования», существует еще программа «Наставник специалиста с инвалидностью», рассчитанная на тех, кто хочет получить знания в области грамотной организации обучения и работы с лицами с ограниченными возможностями и инвалидами.

- Программа «Наставник специалиста с инвалидностью» разработана с учетом типовой программы по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения, закрепляющих обязанность работодателей, в компаниях которых численность сотрудников превышает 100 человек, осуществлять трудоустройство инвалидов согласно предусмотренной в субъекте квоте, - проясняет Татьяна Геннадьевна. - Она предоставляет новые возможности тем, кто хочет правильно выстроить отношения с сотрудниками с ограниченными возможностями здоровья. Это касается обеспечения комфортных условий их труда, грамотной интеграции в коллектив и, в конечном итоге, повышения эффективности деятельности всей организации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Программа дополнительного профессионального образования «Наставник специалиста с инвалидностью» формирует у слушателей компетенции относительно особенностей приема на работу лиц с инвалидностью, организации их рабочего места с учетом особенностей здоровья, подходов к адаптации в рабочем коллективе.

Программа вызвала интерес как у представителей администраций различных производств, принимающих на работу инвалидов (сотрудники кадровых служб, сотрудники, выполняющие функцию наставника для новых специалистов), так и у сотрудников центров занятости населения; отделений Пенсионного фонда России; учреждений социальной направленности, работающих с этой категорией пользователей.

- Обучение по всем программам бесплатное, - подчеркивает Татьяна Луковенко. - Для поступления достаточно предоставить паспортные данные и документ о среднем профессиональном или высшем образовании. Заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий предоставляет возможность для прохождения курса жителям всей территории ДФО.

Информацию о программах дополнительного профессионального образования можно получить в Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» по телефонам: 8-800-250-19-52 (звонок бесплатный); 8 (4212) 21-11-79; по электронной почте: rumc@pnu.edu.ru или по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, кабинет 204; на Факультете дополнительного профессионального образования ТОГУ (8 (4212) 75-78-48, 75-78-49, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 150, кабинеты 202,203).