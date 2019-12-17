Бюджет Хабаровска на 2020 год принят: каким сферам уделят особое внимание

В Хабаровске принят бюджет города на 2020 год. О каких суммах идет речь, какие сферы потребуют особого внимания и больших вложений, ожидаются ли поступления междбюджетных трансфертов. Об этом и не только поговорили с председателем городской думы Хабаровска Михаил Сидоров.

Бюджет Хабаровска на 2020 год принят: каким сферам уделят особое вниманиеФото: Сергей ПЯТКОВ