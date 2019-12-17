2019-12-18T06:46:23+03:00
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Бюджет Хабаровска на 2020 год принят: каким сферам уделят особое внимание

Прямой эфир 18 декабря на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Бюджет Хабаровска на 2020 год принят: каким сферам уделят особое вниманиеБюджет Хабаровска на 2020 год принят: каким сферам уделят особое вниманиеФото: Борис КОКУРИН
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В Хабаровске принят бюджет города на 2020 год. О каких суммах идет речь, какие сферы потребуют особого внимания и больших вложений, ожидаются ли поступления междбюджетных трансфертов. Об этом и не только поговорили с председателем городской думы Хабаровска Михаил Сидоров.

Бюджет Хабаровска на 2020 год принят: каким сферам уделят особое внимание Фото: Сергей ПЯТКОВ

Бюджет Хабаровска на 2020 год принят: каким сферам уделят особое вниманиеФото: Сергей ПЯТКОВ

Михаил Сидоров 18_12_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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