Защита предпринимателей: проверки плановые и внеплановые

Сейчас период активных проверок людных мест. Специалисты определяют насколько торговые центров, кинотеатры и т.д. пожаробезопасны. Какие условия проведения этой процедуры? Как защититься предпринимателям от излишних проверок? Эти и другие вопросы мы обсудили в студии радио "Комсомольская Правда-Хабаровск" с помощником прокурора Центрального района МАРГАРИТОЙ ДРАНИЦЕЙ

Защита предпринимателей: проверки плановые и внеплановыеФото: Сергей ПЯТКОВ

и юристом Народной Консультации МАРИНОЙ ПЕНЯЗЬ.

Защита предпринимателей: проверки плановые и внеплановыеФото: Сергей ПЯТКОВ