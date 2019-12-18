2019-12-18T02:12:23+03:00
Звезды

Первое в истории состязание: вокалисты из Хабаровского края и ЕАО «засветятся» 31 декабря на всю Россию

Они выступят на масштабном конкурсе «Новая Звезда 2020»
Ольга КИВА
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Первое в истории состязание: вокалисты из Хабаровского края и ЕАО «засветятся» 31 декабря на всю Россию ФОТО: сайт конкурса «Новая звезда 2020»Первое в истории состязание: вокалисты из Хабаровского края и ЕАО «засветятся» 31 декабря на всю Россию ФОТО: сайт конкурса «Новая звезда 2020»
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Вокалисты из Еврейской автономии и Хабаровского края отправятся отстаивать честь регионов на масштабном конкурсе «Новая звезда 2020». Область представит Светлана Грейзик, а край – мужской квартет «Триумф».

Вокальный конкурс стартует 31 декабря. Это первое в истории музыкальное состязание, в котором участвуют представители всех 85 регионов России. Каждому из них предстоит исключительно за счет таланта и харизмы отстоять честь родного региона. Победителей будут выбирать путем масштабного голосования телезрителей по всей стране, также учтут мнение знаменитых экспертов в области музыки.

- На первом этапе участникам нужно будет представлять на суд жюри конкурсные номера с уже известными композициями или песнями собственного сочинения. По итогу отберут 24 вокалиста, которые пройдут в полуфинал. Далее с 2 по 4 января состоятся полуфинальные и финальные творческие состязания. В этот же период стартует и голосование телезрителей, - рассказали организаторы конкурса.

Хабаровский край представит мужской квартет «Триумф» ФОТО: аккаунт группы в социальной сети

Хабаровский край представит мужской квартет «Триумф» ФОТО: аккаунт группы в социальной сети

На шоу с приглашенными звездами отберут 12 самых сильнейших вокалистов. В финальном «поединке» победителей будет только два: одного выберут члены жюри, другого - телезрители. Главный приз - деньги и поддержка в профессиональном продвижении. Главная цель проекта «Новая Звезда» - найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных уголков России.

О СВЕТЛАНЕ ГРЕЙЗИК

Светлана выросла в Еврейской автономии, позже перебралась в Хабаровский край, ей 30 лет. Певица мечтала стать банкиром, но в шесть лет начала заниматься бальными танцами и влюбилась в сцену, время спустя освоила вокал. Ее пение оценили не только на уровне Всероссийских, но международных конкурсов. На сегодняшний день она фронт-вумэн кавер-бэнда «Вишневый коктейль». На конкурсе будет представлять ЕАО.

О МУЖСКОМ КВАРТЕТЕ «ТРИУМФ»

Среди участников квартета Владимир Бабенко, Сергей Уваров, Александр Пугаков и Тарон Григорян. К слову, 7 сентября коллектив отпраздновал первый маленький юбилей – пять лет со дня создания группы. Парни участвовали в крупных Международных, Всероссийских и краевых концертах, фестивалях и форумах, дали более 60 сольных концертов, проехали с гастролями весь Дальний восток, Китай и многие города России. Их по праву считают самым успешным самостоятельным эстрадным вокальным проектом Дальнего Востока России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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