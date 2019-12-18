Как благодаря маленькой дочке хабаровчанин не только основал свое дело, но и стал одним из лучших в стране.

В марте 2019 года хабаровский предприниматель Максим Москвитин стал победителем национальной премии «Бизнес-успех» в номинации «Лучший молодежный проект». Молодой (едва исполнилось 30 лет) бизнесмен к идее своего бизнеса шел не один год и начинал его, не имея в руках ни солидного капитала, ни большого багажа каких-то специальных знаний.

ШАГ ПЕРВЫЙ ОСОЗНАТЬ ПОТРЕБНОСТЬ

- Идея родилась еще в 2013 году, - вспоминает он о зарождении своего детища. - Я гулял с маленькой дочкой и сталкивался с тем, что большинство придомовых территорий были практически не приспособлены для детей. Ржавые, советских времен горки и турники, скрипящие качели, лавочки из подручных материалов - вот и все, чем могли похвастаться дворы. Где, кем и из чего это все собиралось - даже представить себе трудно. И, конечно, ни о каком комфорте, безопасности, соблюдении ГОСТов и речи быть не могло. В то же время, бывая на Западе, я видел во дворах яркие, интересные, безопасные детские комплексы. Тогда и зародилась идея о том, чтобы изготавливать детские площадки под ключ.

Итак, первым шагом для создания успешного бизнеса стало осознание потребности и разработка рабочей идеи. Но от идеи до ее воплощения в жизнь не один шаг.

Знания - ключ к успеху Фото: Максим Москвитин

ШАГ ВТОРОЙ: УМЕТЬ УБЕЖДАТЬ

- Конечно, было много проблем, связанных как с материальными ресурсами, так и нематериального характера, - рассказывает Максим. - Не было денег для старта. У меня было около пяти с половиной тысяч рублей. Этих денег хватило для того, чтобы зарегистрировать юридическое лицо и напечатать первые прайсы.

С этими буклетами Максим, закончив трудовой день на основном месте работы, отправлялся по управляющим компаниям и ТСЖ. Предлагал, рассказывал, убеждал. Чаще всего получал отказ, но находились и желающие стать его клиентами. Первые заказы дали предпринимателю опыт экспортной деятельности и международной логистики, укрепили веру в себя, а выросшие объемы продаж и сопутствующих нагрузок дали понять, что пора расширять команду из одного себя до полноценного трудового коллектива.

- Остро стояла проблема нехватки времени, - отмечает Максим Москвитин. - В это время я еще работал по найму, приходилось отпрашиваться, выкручиваться, использовать все выходные, любую свободную минуту. В конечном итоге встал выбор между работой по найму и работой на себя.

Знания - ключ к успеху Фото: Максим Москвитин

ШАГ ТРЕТИЙ: ПОБЕДИТЬ СВОИ СТРАХИ

Отдельно предприниматель вспоминает о психологических сложностях, с которыми он столкнулся.

- Конечно, был некоторый страх, - говорит он. - Страх начать дело одному, взять на себя всю ответственность. Из-за этого на начальном этапе со мной был соучредитель, человек, которого я считал своим единомышленником. Время показало, что я ошибался, считая его своим близким. Очень мешало и отсутствие информации. Я многого не знал. То есть, даже обладая перспективной идеей и имея механизм ее воплощения в жизнь, я не мог действовать эффективно. У меня не было знаний в области финансового управления. Этот пробел пришлось восполнять, в том числе методом проб и ошибок. Сейчас я отчетливо понимаю, были бы у меня тогда те знания, которыми я обладаю сейчас, ошибок и финансовых потерь было бы меньше.

- Главное - не бояться. В том числе не бояться провала, - убежден Максим Москвитин. - Я начинал с нуля пять раз. Даже если не получилось с первого раза, это не повод опускать руки. Это не значит, что у тебя плохая идея, возможно, что-то не так именно с воплощением. Нужно проанализировать один раз, другой, третий - если понадобится, доработать продукт и выходить с ним снова, снова и снова. Упал, проведи работу над ошибками, поднимись и двигайся дальше. Предприниматель - это человек, который должен обладать напористостью и волей. Это так же, как в спорте - без постоянных тренировок и постоянной работы над собой никаких выдающихся результатов не достичь.

Знания - ключ к успеху Фото: Максим Москвитин

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: ВЫЙТИ ЗА РАМКИ

В планах Максима Москвитина штурм новых пространств. Компания собирается выходить на международный рынок. Эти планы тем более реальны, что государство активно способствует развитию экспортного потенциала наших предпринимателей. Для этого используется разный инструментарий: льготное кредитование, бизнес-консультации, государственные программы поддержки.

Сопровождение производителей при выходе на экспортные рынки заложено в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт», который весь последний год реализуется на территории Хабаровского края. На реализацию проекта регион получил федеральную субсидию для поддержания различных программ, направленных на быстрый рост бизнеса за счет ресурсного сопровождения предпринимателей. А по всей стране и в Хабаровском крае в частности открылись центры оказания услуг «Мой бизнес». Это площадки, на которой можно получить всю необходимую информацию, принять участие в мастер-классах или бизнес-тренингах.

- Это удивительный инструмент, но необходимо уметь им пользоваться, - отмечает Максим Москвитин. - Уже на этапе задумки стоит прийти в «Мой бизнес», получить консультацию, сориентироваться, получить дополнительные знания - заложить основу для своего успеха.

ШАГ ПЯТЫЙ: СТАТЬ ЛУЧШИМ

Для Максима успех не пустое слово: победа на региональном этапе федерального конкурса «Бизнес-успех», а затем и признание на всероссийском уровне - это дорогого стоит.

- Конкурс стал ключевой вехой в развитии моей компании, - делится Максим подробностями своего успеха. - Потому что за этот год мы с командой совершили гигантский рывок вперед. Объясню почему. Как я уже говорил, бизнес - это соревнование, и с другими - не обязательно с конкурентами, и к тому же с самим собой. «Бизнес-успех» конкурс федеральный. Он проходит в два этапа: федеральный и региональный. Я принимал участие в региональном этапе для того, чтобы получить диплом как факт признания того, что ты лучший. На федеральный этап - финал, я поехал уже с твердой целью побеждать. Я принял для себя решение, что мне это нужно, потому что на кону стоял грант на обучение по программе MBA для владельцев бизнеса и топ-менеджеров. Для меня бесплатное обучение на таком уровне было отличным стимулом для борьбы за первое место.

Как признается Максим, борьба была жесткой, а конкуренты сильными и опытными.

- Были представители как среднего, так и крупного бизнеса с миллиардными оборотами, - отмечает предприниматель. - Но, несмотря на это, я стал лучшим. Для меня эта победа - осязаемый результат моих усилий и моя гордость. А обучение, которое я прохожу сейчас, помогает развивать мой бизнес. Я внедряю полученные знания и вижу результат. И это еще раз доказывает, что знания - это одно из самых главных средств для достижения успеха.