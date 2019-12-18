«Монологи»: в Хабаровском музыкальном театре премьера на новой сцене

На экспериментальной сцене хабаровского музыкального театра состоится премьера музыкального спектакля «Монологи». В основу спектакля легли трагическая поэма Анны Ахматовой «Реквием» и лирическая музыка знаменитого композитора Андрея Петрова. О спектакле для женщин и о женщинах поговорили с артисткой-вокалисткой Василисой Серовой и арт-директором Дарьей Пантелеевой.

«Монологи»: в Хабаровском музыкальном театре премьера на новой сценеФото: Сергей ПЯТКОВ