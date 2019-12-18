2019-12-19T05:00:51+03:00
Это - Хабаровск!

«Монологи»: в Хабаровском музыкальном театре премьера на новой сцене

Прямой эфир 19 декабря на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
Поделиться:
«Монологи»: в Хабаровском музыкальном театре премьера на новой сцене«Монологи»: в Хабаровском музыкальном театре премьера на новой сценеФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

На экспериментальной сцене хабаровского музыкального театра состоится премьера музыкального спектакля «Монологи». В основу спектакля легли трагическая поэма Анны Ахматовой «Реквием» и лирическая музыка знаменитого композитора Андрея Петрова. О спектакле для женщин и о женщинах поговорили с артисткой-вокалисткой Василисой Серовой и арт-директором Дарьей Пантелеевой.

«Монологи»: в Хабаровском музыкальном театре премьера на новой сцене Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Монологи»: в Хабаровском музыкальном театре премьера на новой сценеФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск эфир 19_12_19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
На протоке Кезьба в Хабаровском крае машина провалилась под лед
Хабаровчанин устроил расставание бывшей девушки с автомобилем
Хабаровчане стали чаще жаловаться в мэрию
В Хабаровском крае открыли новую пожарную часть
В Хабаровский край доставили партию школьных автобусов
Почти все «заминированные» детские сады в Биробиджане проверили взрывотехники и кинологи
Россельхозбанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки
С полтысячи земельных наделов предоставили многодетным семьям в 2019 году
Тигр в Хабаровском крае повторил трюк ослика из «Кавказской пленницы»
В Хабаровский край доставили больше 30 машин скорой помощи
В заповедном лесу Хабаровского края кабаны на камеру искупались в грязи
Детские сады в Биробиджане проверили после сообщений о минировании
В правительстве Хабаровского края упразднили должность вице-губернатора
В Хабаровском крае должник заплатил сразу 50 штрафов
В детских садах Биробиджана началась эвакуация из-за сообщений о минировании
Современные прятки детей могут довести до инфаркта родителей в Хабаровском крае
«Мы сразу нажали на тревожную кнопку»: в Биробиджане из садика эвакуировали больше 80 детей
В Хабаровском крае заработала единственная школа для взрослых
Автолюбитель в ЕАО заявил об угоне после того, как сбил двух людей
Ветеранов в Хабаровске поздравят открытками, созданными руками горожан
«Администрация запретить продажу снюсов не может»: мэр Хабаровска воззвал к совести торговцев
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2019 года: днем до -18, без осадков
«Вы - человек-эпоха»: хабаровчанин Николай Шапран отметил 95-ый день рождения
В подсобном хозяйстве под Хабаровском ввели карантин по бруцеллезу
«Вынул ножик из кармана»: любители режущих отправили в больницу двух хабаровчан
В Хабаровском крае пройдет совместный просмотр пресс-конференции Владимира Путина
Лесничего в Хабаровском крае обвиняют во взяточничестве с вымогательством