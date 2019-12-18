«Монологи»: в Хабаровском музыкальном театре премьера на новой сцене
Прямой эфир 19 декабря на частоте 88,3 FM
«Монологи»: в Хабаровском музыкальном театре премьера на новой сценеФото: Борис КОКУРИН
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На экспериментальной сцене хабаровского музыкального театра состоится премьера музыкального спектакля «Монологи». В основу спектакля легли трагическая поэма Анны Ахматовой «Реквием» и лирическая музыка знаменитого композитора Андрея Петрова. О спектакле для женщин и о женщинах поговорили с артисткой-вокалисткой Василисой Серовой и арт-директором Дарьей Пантелеевой.
«Монологи»: в Хабаровском музыкальном театре премьера на новой сценеФото: Сергей ПЯТКОВ
Хабаровск эфир 19_12_19.
ИСТОЧНИК KP.RU