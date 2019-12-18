2019-12-18T08:07:44+03:00
Экономика

Хабаровский УФАС предостерег краевые власти от поспешных решений по спасению «Амурстали»

По мнению антимонопольщиков, создание залогового фонда по спасению «Торэкса» нанесет удар свободному рынку
Евгения МОЛОТОВА
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Ситуацию прокомментировала руководитель Хабаровского УФАС Елена Клостер. Фото: Управление федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краюСитуацию прокомментировала руководитель Хабаровского УФАС Елена Клостер. Фото: Управление федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю
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Ситуацией, сложившейся вокруг «Торэкс-Хабаровск» и принадлежащего ей завода «Амурсталь», заинтересовались в федеральной антимонопольной службе. Главный вопрос, привлекший внимание антимонопольщиков - создание залогового фонда для помощи металлургическому холдингу.

- Хабаровским УФАС России выдано предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства в части создания залогового фонда для помощи металлургическому заводу группы компаний «Торэкс», - говорится в сообщении пресс-службы краевого УФАС. - Отчуждение государственного имущества в обход процедур, установленных российским законодательством, может привести к ограничению конкуренции.

НЕВЕРНАЯ МОТИВАЦИЯ

Нарушение антимонопольного законодательства усмотрели и в даче рекомендаций ряду кредитных организаций. Речь идет о совещании, проведенном в конце ноября в «белом доме» под руководством исполняющего обязанности председателя правительства края Юрия Золочевского. Тогда в качестве мотивации оказания помощи «Амурстали» он заявил, что краевое правительство в числе прочих несет ответственность за формирование кластера металлургической промышленности в Комсомольске-на-Амуре перед президентом России Владимиром Путиным. Одним из итогов совещания стало возобновление кредитных линий, предоставленных банками заводу.

- Действия правительства края по созданию фонда, в части создания преимущественных условий для определенного хозяйствующего субъекта, могут привести к негативным последствиям не только для предпринимательского сообщества, но и отрицательно повлиять на сохранение государственного имущества в казне Хабаровского края, - прокомментировала решение руководитель Хабаровского УФАС России Елена Клостер. - Также признаки нарушения антимонопольного законодательства могут усматриваться в даче рекомендаций ряду кредитных организаций, налоговой службе, влекущим создание данному хозяйствующему субъекту преимущественных условий в осуществлении предпринимательской деятельности.

Напомним, что в настоящее время ситуация на «Амурстали» стабилизировалась, завод работает в штатном режиме, банки возобновили работу с компанией, поставщики отгружают сырье без сбоев, а покупатели получают продукцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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