Выплаты на третьего ребенка в Хабаровске 2019-2020: список видов финансовой поддержки

Редакция «КП» постаралась собрать в один список выплаты на третьего ребенка в Хабаровске 2019-2020, а также виды бесплатных услуг для многодетных семей и другие меры финансовой поддержки.

Что полагается бесплатно?

Среди мер поддержки, которые родители трех и более детей могут получить предоставление в собственность земельного участка на территории края, обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей детей в возрасте до шести лет. Если семья малоимущая, то бесплатно также предоставляют путевку в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, загородные оздоровительные лагеря, иные организации отдыха и оздоровления для детей в возрасте от шести до 17 лет.

Выплаты при рождении третьего ребенка в Хабаровске 2019-2020 и последующих детей

Единовременное пособие - 14 тысяч 158 рубля. Выплачивают по достижении ребенком возраста тех лет при условии, что доход на одного члена семьи не превышает 37 тысяч 697 рублей 90 копеек.

Единовременное пособие при рождении второго ребенка последующих детей – пять тысяч рублей. При рождении двух и более детей одновременно единовременное пособие полагается на каждого ребенка.

Краевой материнский (семейный) капитал - 200 тысяч рублей. На детей, рожденных после с 1 января 2019 – 250 тысяч рублей. Когда ребенку исполнится два года, деньги можно использовать на улучшение жилищных условий, газификацию жилого помещения, образование детей, в качестве оплаты медуслуг, оказываемых родителям или детям. В любе время после рождения ребенка время деньги можно направить на строительство дома и оплату кредита, взятого на покупку или строительство жилья.

Другие виды финансовой поддержки

Ежемесячно выплачивают компенсацию расходов на коммунальные услуги – возмещают 30 процентов потраченных на оплату водоснабжения, водоотведения, газа, электрической и тепловой энергии денег. Семьям, проживающим в домах без центрального отопления, компенсируют из расчета стоимости топлива.

Предоставляют субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы по этим статьям превышают 22 процента от совокупного дохода семьи.

Детям в возрасте от 4 до 15 лет предоставляют бесплатные путевки на отдых и оздоровление детей в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия.

Родители могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату в размере 720 рублей на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации и на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских дошкольных организациях.

Напомним, если в период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2020 года рождается второй и последующий дети, родители могут оформить льготную ипотеку под пять процентов годовых на весь срок кредита. Заем выдается на покупку первичного жилья. Также можно купить вторичное жилье, но в сельской местности. Рефинансированные кредиты можно рефинансировать по новым условиям. Кредиты оформляют в банках Сбербанк, ВТБ, Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Открытие, КБ ДельтаКредит и Дальневосточный банк.

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