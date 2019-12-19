2019-12-19T03:58:00+03:00
Общество

Ростислав Гольдштейн извинился перед учителями Еврейской автономии

Он сожалел, что педагогам пришлось слишком долго ждать свои квартиры
Александр ШТААЛЬ
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Ростислав Гольдштейн извинился перед учителями Еврейской автономииРостислав Гольдштейн извинился перед учителями Еврейской автономииФото: Правительство ЕАО
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Учителям в Еврейской автономии пережили один из самых радостных моментов – им вручили сертификаты на приобретение служебного жилья. Документы им вручил лично в руки врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн. Обладателями заветного документа стали 38 человек. Среди них молодые педагоги и те, кто отдал работе с детьми более 40 лет. По закону, полученное служебное жилье через 10 лет работы в системе образования они смогут оформить в собственность.

- Обратившись к учителям, глава региона отметил важность профессии педагога в части воспитания подрастающего поколения. Он извинился за то, что своих квартир преподавателям пришлось ждать так долго, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Отметим, что деньги на покупку жилья выделили в рамках развития центров социально-экономического роста ЕАО из федерального бюджета. К слову, такое финансовое вливание сделали впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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