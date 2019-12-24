Хабаровчан ждут со свежими идеями в Фонде гражданских инициатив

В Хабаровске решили создать Фонд гражданских инициатив. Инициатива нашла поддержку мэра города. Сергей Кравчук уже дал поручение рабочей группе заняться разработкой проекта организации. Кто войдет в экспертный состав фонда и за что будет отвечать новая структура. Об этом и не только говорили с заместителем мэра Хабаровска по связям с общественностью и средствами массовой информации Денисом Митрофановым.

Хабаровчан ждут со свежими идеями в Фонде гражданских инициативФото: Сергей ПЯТКОВ