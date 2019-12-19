Традиции не забыты: как хабаровчане будут встречать Новый год

В преддверие Нового года хабаровчане украшают свои дома, ставят елки и готовят к встрече 2020. У многих праздник ассоциируется с запахом мандарин, у кого-то с теплой домашней атмосферой. К слову, именно так принято отмечать Новый год - в семейном кругу. А какие традиции нами давно позабыты и как раньше встречали главный праздник страны. Об этом и не только поговорим с председателем «Фонда развития русской культуры» Романом Зыковым.

Традиции не забыты: как хабаровчане будут встречать Новый годФото: Сергей ПЯТКОВ