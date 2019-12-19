2019-12-20T07:35:16+03:00
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Традиции не забыты: как хабаровчане будут встречать Новый год

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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Традиции не забыты: как хабаровчане будут встречать Новый годТрадиции не забыты: как хабаровчане будут встречать Новый годФото: Борис КОКУРИН
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В преддверие Нового года хабаровчане украшают свои дома, ставят елки и готовят к встрече 2020. У многих праздник ассоциируется с запахом мандарин, у кого-то с теплой домашней атмосферой. К слову, именно так принято отмечать Новый год - в семейном кругу. А какие традиции нами давно позабыты и как раньше встречали главный праздник страны. Об этом и не только поговорим с председателем «Фонда развития русской культуры» Романом Зыковым.

Традиции не забыты: как хабаровчане будут встречать Новый год Фото: Сергей ПЯТКОВ

Традиции не забыты: как хабаровчане будут встречать Новый годФото: Сергей ПЯТКОВ

Роман Зыков 20_12_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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