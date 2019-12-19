Уходящий год принес в сферу экономики определенную стабильность, а в Хабаровском крае есть даже некоторое оживление. С чем это связано, «КП» - Хабаровск» рассказал Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка «Открытие».

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА СНИЖАЕТСЯ - БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕНТ ПАДАЕТ

- В 2019 году в нашем банке наблюдался рост кредитования физических и юридических лиц. Наиболее востребованы оказались потребительские кредиты и ипотека. Что касается малого и среднего бизнеса мы показали значительный прирост, порядка 60-70% по сравнению с прошлым годом. В 2018 году, став полноценным государственным банком, мы полностью пересмотрели продуктовую линейку по сегменту МСБ. Провели несколько специальных акций, что позволило вернуть тех клиентов, которые ушли от нас в 2016-2017 году, привлечь ряд новых, стратегически важных для банка, клиентов. В совокупности всех факторов портфель Дальневосточного филиала значительно вырос, мы стали значимым игроком на дальневосточном рынке.

Кроме того, пока сохраняется тенденция на снижение ключевой ставки Центробанком. Мы думаем, что она продолжится, а это, в свою очередь, подстегнет корпоративных клиентов на привлечение банковских кредитов. Деньги становятся дешевле, что не может не делать их привлекательнее для бизнеса.

Николай Долгушев: «Деньги дешевеют, и это подстегивает экономику»

ФОНДОВЫЙ РЫНОК ИДЕТ В НАРОД

- Если говорить о людях, не связанных с бизнесом, то они стали больше интересоваться фондовым рынком. Этот тренд мы наблюдаем на протяжении нескольких лет - растет грамотность населения. Банк «Открытие» много лет продает инвестиционные продукты и не только в сегментах «премиум» или private banking, но в так называемом масс-сегменте. Снижение ключевой ставки приводит к уменьшению ставок по вкладам, что стимулирует людей использовать альтернативные варианты сохранения и приумножения сбережений. Один из них – инвестиционные продукты. Причем среди них есть такие, которые обеспечивают высокий уровень надежности и дают дополнительные бонусы – возмещение налогов и дополнительное страховое покрытие, а также инвестиционный доход.

Дольщики под защитой

- С августа этого года застройщики не могут использовать средства дольщиков для строительства – работа организована через эскроу-счета. Напомню, это счет, доступ к которому можно получить только при наступлении определенного условия. В случае жилищного строительства – после сдачи дома в эксплуатацию.

Было опасение, что застройщику придется привлекать заемные средства под процент, и это вызовет рост цен на рынке новостроек. Однако застройщики в том или ином виде и ранее кредитовались, использовали собственные средства. Так что система расчетов через эскроу-счета кардинально не повлияла на ситуацию.

Кроме того, есть дополнительный фактор: банк не может выплатить застройщику средства с эскроу-счета, но за счет этого условно бесплатного фондирования снижает застройщику ставку по кредиту. Тем самым негативный фактор, способный повлиять на увеличение стоимости, значительно нивелируется.

Плюс банк, когда анализирует проект застройщика, детально просчитывает все риски. Получается фильтр, который не пропустит недобросовестных застройщиков. Все эти факторы в целом положительно влияют на рынок недвижимости.

Сомневаюсь, что введение льготной ипотеки под два процента вызовет существенное изменение цен на жилье. Для Хабаровска ее доля будет не настолько велика, чтобы влиять на рынок в целом.

«ПОРТФЕЛЬ ДЛЯ СБЕРЕЖЕНИЙ»

- Финансовых инструментов для сохранения сбережений много, главный принцип – не вкладывать все средства во что-то одно. В вашем портфеле должна быть ликвидная часть – средства, которые можно быстро и без потерь изъять на неотложные нужды. Вторая часть портфеля – доходная или инвестиционная. Где-то можно рискнуть, если вы морально готовы потерять деньги, где-то использовать консервативный инструмент, но главное с инвестиционным доходом.

Третья часть – защитная, на черный день. Есть много разных продуктов, которые помогут создать подушку безопасности. Наша дочерняя компания «Росгосстрах – Жизнь», например, предлагает разнообразную линейку инвестиционно-страховых продуктов. По некоторым продуктам можно получить возмещение налога на доход физических лиц, что тоже привлекательно.