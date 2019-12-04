С чего начинается бизнес

Вы решили работать на себя, но не знаете, с чего начать. Или у вас уже есть свое дело, но нужна помощь - не хватает оборотных средств, пытаетесь попасть в программу поддержки, вам нужна консультация специалиста.

В любом случае вам дорога в Центр оказания услуг «Мой бизнес». Здесь в режиме одного окна бесплатно вы получите помощь по нескольким направлениям.

1. Консультации, обучение, конференции, форумы для начинающих и действующих предпринимателей.

Бесплатное консультирование по основным аспектам предпринимательской деятельности: консультации юриста, бухгалтера и экономиста, маркетолога, специалистов в сфере SMM, по подбору кадров и работе в сфере закупок.

Применяется практика выездных консультаций в районы нашего края «Бизнес десант» (расписание на moibizkhv.ru).

Обучение по программе «Азбука предпринимателя»: создать пошаговый план открытия своего дела, получить знания по ведению предпринимательской деятельности, оценить собственные возможности и риски. Также будущие предприниматели узнают все о мерах господдержки.

Для действующих бизнесменов, желающих расширить, развить или перепрофилировать свой бизнес, работает «Школа предпринимательства».

Тренинги, мастер-классы, семинары, конференции и форумы, бизнес-уикенды проходят в центре «Мой бизнес» почти каждую неделю. Участие бесплатное.

2. Микрозаймы для бизнеса.

Льготная финансовая поддержка оказывается как действующим предпринимателям, так и вновь зарегистрированным, только планирующим начать свой бизнес. Процентная ставка варьируется от 3,25% до 10% годовых, сумма займа достигает трех миллионов рублей.

- «Старт» - для начинающего бизнеса;

- «Стандарт» - на оборотные средства;

- «Развитие» - на приобретение основных средств;

- «Тендерный» - на обеспечение и исполнение контрактов и заявок;

- «Моногород» - на ведение бизнеса в моногородах (Чегдомын, Ургал, Новый Ургал, Усть-Ургал и Эльбан);

- «Экспорт» - на поддержку экспортной деятельности;

- «Дальневосточный» - на развитие бизнеса на «дальневосточном гектаре»;

- «Сельскохозяйственный» - для сельхозкооперативов и их членов;

- «Рефинансирование» - на погашение кредитных обязательств.

3. Комплексная поддержка производственной и инновационной деятельности.

Центр «Мой бизнес» взаимодействует с вузами и научными организациями края, сотрудничает с организациями и предприятиями России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это помогает облегчить доступ предприятиям малого и среднего бизнеса к новым технологиям, модернизации и техническому перевооружению. Сформировать компетенции можно при помощи комплексной поддержки производственной и инновационной деятельности.

Экспертные консультации по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности проводятся только по предварительной записи в офисе по адресу: ул. Запарина, 51, по телефону 8 (4212) 34-10-44, либо по электронной почте info@khabexport.com.

4. Поручительство и гарантии по кредитам.

Центр «Мой бизнес» предлагает поручительство в размере до 70% от суммы обязательств, но не более 25 миллионов рублей. Стоимость поручительства - от 0,5% до 1,25% годовых.

Срок поручительства определяется в соответствии с продуктовой линейкой Центра, сформированной с учетом ключевых потребностей МСП в финансировании: для инвестиций; пополнение оборотных средств; по кредитам, займам на исполнение контрактов (44-ФЗ и 223-ФЗ); для рефинансирования действующего кредита; для обеспечения банковских гарантий и (или) лизинговых сделок.

Как получить поручительство?

Обратитесь в финансовую организацию - партнер Центра.

• финансовая организация принимает решение о предоставлении кредита, банковской гарантии, лизинга;

• в случае положительного решения финансовая организация направляет необходимые документы на поручительство в Центр;

• Центр в течение трех дней принимает решение о предоставлении поручительства.

5. Поддержка сельскохозяйственных предприятий

• консультации в сфере сельского хозяйства: животноводство, растениеводство;

• консалтинг по кооперации и созданию кооперативов;

• инжиниринг;

• юридические консультации и информационная поддержка;

• поддержка сбыта сельскохозяйственной продукции.

Специалисты Центра владеют информацией о каналах реализации продукции и взаимодействуют со многими поставщиками и торговыми компаниями.

6. Поддержка социального предпринимательства.

Предпринимателям региона, работающим в социальной сфере, социально ориентированным некоммерческим организациям, незанятым гражданам, желающим открыть свой бизнес в социальной сфере, окажут поддержку по направлениям:

• консультирование;

• обучающие и просветительские мероприятия;

• повышение квалификации;

• подготовительные семинары для лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность;

• акселерационная программа «Социальный бизнес - бренд Хабаровского края»;

• сопровождение.

Также центр проводит региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект».

7. Льготный лизинг оборудования для субъектов малого и среднего бизнеса.

Получателями лизинга на льготных условиях могут стать предприятия и организации с доходом до 800 милионов рублей и числом работников не более 100 человек. Купить в лизинг с рассрочкой от 13 месяцев до семи лет можно новое оборудование стоимостью от пяти до 200 миллионов рублей.

Процентная ставка в два раза ниже рыночной: 6% годовых - для российского оборудования и 8% - для иностранного. За пять лет удорожание оборудования составит всего 15%. Ограничений получателей лизинга по видам деятельности нет. Клиент сам может выбирать подходящие агрегаты, а компания займется финансовыми вопросами и поставкой.

Предпринимателям предоставляется широкая линейка продуктов: спорт и туризм, высокотехнологичное и инновационное производство, оборудование для моногородов и ТОСЭР.

Для сельхозпроизводителей созданы особые условия.

8. Развитие промышленности.

Промышленные предприятия могут получить информацию о займах на развитие производства. А еще в центре помогут с оформлением необходимых документов.

За помощью могут обратиться предприятия по отраслям: машиностроение, легкая промышленность, фармацевтика, химическая промышленность, производство электрооборудования, деревообработка, электроника, металлургия и прочие.

9. Окно МФЦ.

В центре работает удаленное окно МФЦ, которое обеспечивает предпринимателям доступность более 40 государственных и муниципальных услуг:

• получение статуса юридического лица или ИП;

• консультативная помощь в выборе системы налогообложения;

• информирование о существующих сборах и страховых взносах и обязанностей по их уплате;

• получение выписки и других необходимых сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков;

• постановка на государственный кадастровый учет недвижимого имущества и регистрация права на него;

• получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости и другое.

Поддержка и развитие предпринимательства в Хабаровском крае осуществляется в рамках Нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов МСП», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», «Популяризация предпринимательства».

По всем вопросам можно обратиться:

по телефону горячей линии 8-800-555-39-09,

по адресу: Центр «Мой бизнес», Хабаровск, ул. Запарина, 51;

на сайте moibizkhv.ru,

в аккаунте Instagram @moibizkhv.