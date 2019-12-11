Стань «Предпринимателем года»!

26 мая 2020 года в России в 13 раз будет отмечаться День российского предпринимательства – профессиональный праздник всех бизнесменов.

В Хабаровском крае стало доброй традицией отмечать достижения лучших, ставших победителями и лауреатами краевого ежегодного конкурса «Предприниматель года», социально-экономические показатели и активная гражданская позиция которых заслуживают уважения.

В феврале 2020 года будет объявлен прием заявок на XXIV краевой ежегодный конкурс «Предприниматель года».

Участвовать в конкурсе могут предприниматели (субъекты МСП) Хабаровского края, занимающиеся бизнесом не менее одного года.

По итогам конкурса определяются победители, которым присваиваются звания: «Компания года» и «Предприниматель года» по различным видам экономической деятельности, от строительства до рыбоводства.

Помимо этого любой участник может стать победителем специальной номинации:

- «За вклад в развитие муниципального района»;

- «Успешный старт»;

- «Молодой предприниматель» (для граждан, в возрасте до 35 лет).

- «Народный предприниматель». В отличие от остальных номинаций победитель этой номинации определяются посредством электронного голосования на сайте (msb.khabkrai.ru).

Присвоение званий победителей и лауреатов конкурса осуществляется распоряжением губернатора Хабаровского края на основании решения конкурсной комиссии.

Победители конкурса награждаются памятным знаком и почетным дипломом, а лауреаты конкурса – почетным дипломом. Награждение пройдет на торжественном приеме в честь Дня российского предпринимательства.

Информация о конкурсе есть на сайте «Малый и средний бизнес Хабаровского края» (msb.khabkrai.ru).

По всем вопросам, связанным с конкурсом, обращайтесь по телефону (4212) 40-20-00, доб. 2075, или на электронную почту v.v.bobina@adm.khv.ru.

Краевой ежегодный конкурс «Предприниматель года» проводится правительством Хабаровского края при содействии Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края.