2019-12-19T09:46:47+03:00
Спорт

Два игрока хабаровского «СКА-Нефтяник» будут защищать цвета России на молодежном чемпионате мира

В молодежную сборную страны пригласили полузащитников Дмитрия Аникина и Алексея Торгонского
Борис КОКУРИН
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Два игрока хабаровского «СКА-Нефтяник» будут защищать цвета России на молодежном чемпионате мира. Фото Олега СидороваДва игрока хабаровского «СКА-Нефтяник» будут защищать цвета России на молодежном чемпионате мира. Фото Олега Сидорова
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Молодежный чемпионат мира стартует уже 20 декабря в Архангельске, и, как сообщают организаторы, за золото будут бороться сборные команды России, Швеции, Финляндии и Казахстана. В российскую команду войдут представители практически всех «взрослых» команд суперлиги: кировской «Родины», «СКА-Свердловск», нижегородского «Старта», новосибирского «Сибсельмаша», кемеровского «Кузбаса», архангельского «Водника», иркутской «Байкал-Энергии», красноярского «Енисея» и хабаровского «СКА-Нефтяник». В составе нет только игроков московского «Динамо», но на это у главного тренера сборной Эдуарда Трифонова могут быть свои причины.

Из Хабаровска защищать честь страны отправятся полузащитники Дмитрий Аникин и Алексей Торгонский. Оба уже успели поучаствовать в чемпионате страны в этом сезоне и неплохо себя зарекомендовать. Так, Дмитрий забил четыре гола и отдал 4 результативных пасса, Алексей отметился 4 голевыми передачами. Перед ответственным турниром сборной удалось немного потренироваться.

- В преддверие турнира российская «молодежка», в составе которой значатся и два представителя «СКА-Нефтяник» Дмитрий Аникин и Алексей Торгонский, провела два товарищеских матча против архангельского «Водника». В первом, сыгранном 18 декабря, сильнее оказались сборники - 4:3 (один из забитых мячей на счету Дмитрия Аникина). Во втором, состоявшемся накануне, была зафиксирована ничья 2:2, - рассказали в пресс-службе «СКА-Нефтяник».

Напомним, что это будет пятый чемпионат мира среди молодежных команд по хоккею с мячом в новейшей истории России. Два раза золото брали представители Швеции, еще два раза на высшую ступеньку пьедестала поднимались представители сборной России. Наши страны традиционно считаются фаворитами, и именно среди этих сборных команд происходит самое жесткое противостояние, как в «молодежке», так и во «взрослых» турнирах.

- Если же вспомнить чемпионат 2011 года, то в том составе российской сборной выступали сразу 8 хоккеистов, в разное время защищавших цвета хабаровского клуба. Из них непосредственно двое - защитники Максим Рязанов и Михаил Прокопьев - представляли в сборной «СКА-Нефтяник». А еще трое - Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков и Алан Джусоев - выступают за «СКА-Нефтяник» в настоящий момент. Также отметим, что в тренерский штаб сборной на том чемпионате входил и наставник армейцев Михаил Юрьев. К слову, он являлся участником самого первого молодежного чемпионата, состоявшегося в 1990 году, в котором он забил 5 мячей. В том числе один в золотом матче с командой Швеции, - отметили в хабаровском клубе.

Первые матчи в рамках молодежного чемпионата мира команда России проведет уже завтра, первый соперник - сборная Финляндии, второй - Швеции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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