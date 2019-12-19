2019-12-19T09:53:37+03:00
Экономика

Все барьеры в голове

Предпринимателям Хабаровского края предлагают активнее осваивать зарубежные рынки
Ксения ТУРТЫГИНА
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Предпринимателям Хабаровского края предлагают активнее осваивать зарубежные рынкиПредпринимателям Хабаровского края предлагают активнее осваивать зарубежные рынки
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Работать на экспорт очень сложно, дорого и рискованно. Этот стереотип практически в пыль разбили участники круглого стола «Поддержка экспортеров Хабаровского края», прошедшего в краевой столице в минувший понедельник.

Организовали мероприятие правительство края и «Комсомольская правда». Основным спикером стал Максим Тарасов, заместитель министра экономического развития Хабаровского края, а модератором круглого стола выступила Ирина Луцковская, главный редактор видеожурнала для предпринимательского сообщества «Деловой курс». За столом собрались предприниматели как уже работающие на экспорт, так и только планирующие выходить на рынки других стран, представители бизнес-объединений, а также заинтересованных ведомств.

Предпринимателям Хабаровского края предлагают активнее осваивать зарубежные рынки

Предпринимателям Хабаровского края предлагают активнее осваивать зарубежные рынки

- Максим Анатольевич, начнем с вас. Расскажите нам о тех мерах поддержки, которые действуют в крае для экспортеров – начинающих и уже опытных, - предложила Ирина Луцковская главному спикеру.

О ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТЕРОВ

Заместитель министра напомнил участникам дискуссии, что меры поддержки экспортеров можно разделить на два уровня – федеральный и региональный. На федеральном уровне помощь оказывает в первую очередь Российский экспортный центр, представительство есть и в Хабаровске. РЭЦ оказывает организационно-консультационную и финансовую помощь, помогает продвижению. Финансовая поддержка заключается в кредитовании, страховании экспортеров, банковских гарантиях под сделки. Востребовано организационно-консультационное направление – это сертификация, помощь в выставочной деятельности.

- Что касается регионального уровня, то специально для краевого бизнеса работает Центр «Мой бизнес». Чем он помогает предпринимателям? Организация выставок, бизнес-миссий, в том числе реверсных, сертификация, консультации по вопросам, касающимся экспортной деятельности, в том числе таможенного и юридического характера. Интересное направление – вывод на электронную площадку экспортера и акселерация, - перечислил Максим Тарасов.

Главная проблема – в головах, точнее, в прочно засевших стереотипах, уверен заместитель

Предпринимателям Хабаровского края предлагают активнее осваивать зарубежные рынки

Предпринимателям Хабаровского края предлагают активнее осваивать зарубежные рынки

министра. Предприниматели считают, что существует множество административных барьеров, из-за которых сложно экспортировать. Однако это совершенно не так.

- Насколько мне известно, есть специальные дорожные карты по снижению барьеров в сфере внешне-экономической деятельности, - заметила Ирина Луцковская. Ее поддержал один из действующих экспортеров края Василий Лебедев, глава кооператива «Таежная пасека». Он не понаслышке знает, каково это - работать на рынках АТР.

- Со стороны российских властей мы, как первый в крае кооператив пасечников, видим поддержку – и от минэкономразвития, и от минсельхоза, и от других ведомств. Проблема выхода на иностранные рынки, по нашему опыту, - в сертификации, - поделился Василий Лебедев.

Оказывается, в Китае очень строгие требования к меду, но почему-то к продукту российских пчел у китайцев предвзятое отношение – считают, что в нем есть антибиотики, и вообще - качество меда не на высоте.

Предпринимателям Хабаровского края предлагают активнее осваивать зарубежные рынки

Предпринимателям Хабаровского края предлагают активнее осваивать зарубежные рынки

- Я хочу сказать тем, кто планирует работать на экспорт: сначала изучите рынок. Мы, когда начинали, поехали в Китай, пошли по магазинам, изучали упаковку, ассортимент, вкус продуктов, - продолжил делиться опытом пасечник.

По сути, это то самое маркетинговое исследование, которое зачастую российские производители не проводят должным образом. А ведь даже цвет упаковки может сыграть ключевую роль в продвижении товара. Либо вы учитываете культурные особенности и захватываете рынок, либо уходите с него.

А сколько историй о том, как иностранная компания провалилась на рынке из-за неадаптированного под местный язык названия продукта! Всем известный пример – лапша быстрого приготовления «Доширак». Поначалу вместо буквы «ш» стояла «с», что ближе к родному произношению.

- Китайцы очень не любят сладкое. Им наш мед в чистом виде даже неприятен, я видел, как морщились люди на дегустациях, - объяснял тонкости Василий Лебедев. - Я знаю, что кондитерские фабрики, работающие на китайские рынки, специально значительно снижают сладость продукта.

О ПРОБЛЕМАХ

Словом, подводные течения есть и их нужно учитывать. В Центре «Мой бизнес» расскажут и о таких особенностях рынках. Однако в ходе беседы выявилась еще одна проблема: немногие предприниматели знают о существовании Центра.

Предпринимателям Хабаровского края предлагают активнее осваивать зарубежные рынки

Предпринимателям Хабаровского края предлагают активнее осваивать зарубежные рынки

- Как же так получилось, что бизнес не осведомлен о наличии столь мощной организации? – поинтересовалась Ирина Луцковская.

- Мы не уделяли должного внимания вопросу продвижения Центра, - признал Максим Тарасов. – В следующем году активизируемся. Создадим аккаунты в соцсетях, группы в мессенджерах.

- А я уже рассказала о Центре в нашей группе, - подхватила Светлана Жукова, представитель общественной организации «Союз деловых женщин». – И есть много вопросов, просят контакты, ссылки на ваши аккаунты, если уже есть.

Максим Тарасов тут же передал Светлане Леонидовне визитку и пообещал, что как только пойдет информационная волна, министерство обязательно организует встречи с бизнес-сообществом.

В завершение дискуссии участники сделали несколько выводов. Обмениваться информацией нужно и желательно по разным каналам. Очень важна обратная связь – ведомства и госорганы должны понимать, в чем нуждается бизнес, где еще остаются барьеры, сложности.

- Я бы выделила вопрос поддержки Центра в организации бизнес-миссий и в выставочной деятельности в тему отдельной беседы, - прокомментировала главный редактор видеожурнала «Деловой курс». – Встречи с потенциальными иностранными партнерами и участие в выставках различного уровня играют одну из ключевых ролей при организации экспортной деятельности. Это довольно дорогое удовольствие, за собственный счет не каждый решится. А Центр поддержки экспортеров поможет предпринимателю снизить затраты. О таких мерах нужно рассказывать, объяснять, как их получить.

Учитывая, что все больше производителей Хабаровского края задумываются над тем, чтобы расширять «зону влияния», наверняка тема будет востребована в деловом сообществе. К тому же большинство услуг Центра «Мой бизнес» обойдутся предпринимателям в ноль рублей – государство и краевая казна компенсируют расходы целевыми субсидиями.

- Некоторые услуги Центр оказывает на условиях софинансирования – будущий или действующий экспортер должен вложить свою долю. Но речь идет о вполне подъемных для малого и среднего бизнеса суммах, - заверил Максим Тарасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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