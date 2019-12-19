Итого 49 в Хабаровске: начальник управления образования Хабаровска Ольга Лалетина о массовой эвакуации детских садов и управления образования муниципалитета

Итог сегодняшней массовой кибератаки подвела начальник управления образования Хабаровска Ольга Лалетина.

- Всего эвакуация была объявлена в сорока девяти муниципальных и трех частных дошкольных учреждения города, - прокомментировала Ольга Николаевна. – Это 68 зданий под крылом муниципалитета и 4 частных сада. В общей сложности эвакуировано 10928 детей и 2125 сотрудников. К счастью, обошлось без происшествий. Все коллективы сработали оперативно, сказался опыт проведения учебно-тренировочных мероприятий. В свою очередь, высокую выучку продемонстрировала принимающая сторона – сотрудники школ, куда направляли малышей. Был организован режим снабжения питьевой водой, для малышей, которые не смогли получить обед в привычных условиях, организовали горячее питание в эвакуационных пунктах. В оперативном порядке проинформировали о происходящем родителей. В настоящее время проверки проходят в двух учреждениях, завтра все дошкольные учреждения будут вести прием в штатном режиме.

По словам Ольги Лалетиной, сообщения о минировании начали поступать в дошкольные учреждения в начале десятого утра. Вся информация поступала на электронные адреса, заявленные на сайтах детских садов. Не избежало участи своих подчиненных и само управление.

- Сообщение о минировании поступило и на наш электронный ящик, - рассказала Ольга Николаевна. – Мы поступили согласно инструкции. Проинформировали правоохранительные органы и в срочном порядке покинули здание. Сейчас возвращаемся к работе.

Начальник городского управления отметила оперативность и слаженность работы спецслужб города и выразила надежду, что подобное ЧП будет расследовано в максимально сжатые сроки, а виновные получат заслуженное наказание.

Напомним, массовые эвакуации воспитанников детских садов проходили сегодня по всей территории Хабаровского края и соседней ЕАО. Не обошлось без жертв. В Биробиджане после эвакуации ясельной группы детского сада №24 скоропостижно скончалась воспитатель. По предварительной информации у 73-летнего педагога не выдержало сердце.