2019-12-19T12:24:41+03:00
Происшествия

Итого 49 в Хабаровске: начальник управления образования Хабаровска Ольга Лалетина о массовой эвакуации детских садов и управления образования муниципалитета

Более десяти тысяч малышей оперативно эвакуировали сегодня из хабаровских детских садов
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Итог сегодняшней массовой кибератаки подвела начальник управления образования Хабаровска Ольга Лалетина. Фото: управления образования г. ХабаровскаИтог сегодняшней массовой кибератаки подвела начальник управления образования Хабаровска Ольга Лалетина. Фото: управления образования г. Хабаровска
Изменить размер текста:

Итог сегодняшней массовой кибератаки подвела начальник управления образования Хабаровска Ольга Лалетина.

- Всего эвакуация была объявлена в сорока девяти муниципальных и трех частных дошкольных учреждения города, - прокомментировала Ольга Николаевна. – Это 68 зданий под крылом муниципалитета и 4 частных сада. В общей сложности эвакуировано 10928 детей и 2125 сотрудников. К счастью, обошлось без происшествий. Все коллективы сработали оперативно, сказался опыт проведения учебно-тренировочных мероприятий. В свою очередь, высокую выучку продемонстрировала принимающая сторона – сотрудники школ, куда направляли малышей. Был организован режим снабжения питьевой водой, для малышей, которые не смогли получить обед в привычных условиях, организовали горячее питание в эвакуационных пунктах. В оперативном порядке проинформировали о происходящем родителей. В настоящее время проверки проходят в двух учреждениях, завтра все дошкольные учреждения будут вести прием в штатном режиме.

По словам Ольги Лалетиной, сообщения о минировании начали поступать в дошкольные учреждения в начале десятого утра. Вся информация поступала на электронные адреса, заявленные на сайтах детских садов. Не избежало участи своих подчиненных и само управление.

- Сообщение о минировании поступило и на наш электронный ящик, - рассказала Ольга Николаевна. – Мы поступили согласно инструкции. Проинформировали правоохранительные органы и в срочном порядке покинули здание. Сейчас возвращаемся к работе.

Начальник городского управления отметила оперативность и слаженность работы спецслужб города и выразила надежду, что подобное ЧП будет расследовано в максимально сжатые сроки, а виновные получат заслуженное наказание.

Напомним, массовые эвакуации воспитанников детских садов проходили сегодня по всей территории Хабаровского края и соседней ЕАО. Не обошлось без жертв. В Биробиджане после эвакуации ясельной группы детского сада №24 скоропостижно скончалась воспитатель. По предварительной информации у 73-летнего педагога не выдержало сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Хабаровском крае нашли дикого кабана, зараженного африканской чумой
На протоке Кезьба в Хабаровском крае машина провалилась под лед
Хабаровчанин устроил расставание бывшей девушки с автомобилем
Хабаровчане стали чаще жаловаться в мэрию
В Хабаровском крае открыли новую пожарную часть
В Хабаровский край доставили партию школьных автобусов
Почти все «заминированные» детские сады в Биробиджане проверили взрывотехники и кинологи
Россельхозбанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки
С полтысячи земельных наделов предоставили многодетным семьям в 2019 году
Тигр в Хабаровском крае повторил трюк ослика из «Кавказской пленницы»
В Хабаровский край доставили больше 30 машин скорой помощи
В заповедном лесу Хабаровского края кабаны на камеру искупались в грязи
Детские сады в Биробиджане проверили после сообщений о минировании
В правительстве Хабаровского края упразднили должность вице-губернатора
В Хабаровском крае должник заплатил сразу 50 штрафов
В детских садах Биробиджана началась эвакуация из-за сообщений о минировании
Современные прятки детей могут довести до инфаркта родителей в Хабаровском крае
«Мы сразу нажали на тревожную кнопку»: в Биробиджане из садика эвакуировали больше 80 детей
В Хабаровском крае заработала единственная школа для взрослых
Автолюбитель в ЕАО заявил об угоне после того, как сбил двух людей
Ветеранов в Хабаровске поздравят открытками, созданными руками горожан
«Администрация запретить продажу снюсов не может»: мэр Хабаровска воззвал к совести торговцев
Погода в Хабаровске на 19 декабря 2019 года: днем до -18, без осадков
«Вы - человек-эпоха»: хабаровчанин Николай Шапран отметил 95-ый день рождения
В подсобном хозяйстве под Хабаровском ввели карантин по бруцеллезу
«Вынул ножик из кармана»: любители режущих отправили в больницу двух хабаровчан
В Хабаровском крае пройдет совместный просмотр пресс-конференции Владимира Путина
Лесничего в Хабаровском крае обвиняют во взяточничестве с вымогательством