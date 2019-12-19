2019-12-19T12:22:36+03:00
Происшествия

Мэр Биробиджана выразил соболезнования родным и близким погибшей в ходе «минирований» воспитательницы

По предварительной версии у педагога с полувековым стажем не выдержало сердце
Евгения МОЛОТОВА
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Во время эвакуации воспитанников детского сада №24 в Биробиджане скоропостижно скончалась 73-летняя воспитательница. Фото: соцсетиВо время эвакуации воспитанников детского сада №24 в Биробиджане скоропостижно скончалась 73-летняя воспитательница. Фото: соцсети
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Хулиганы, парализовавшие сегодня работу детских садов по всей территории Хабаровского края и ЕАО, могут записать на свой счет первую смерть. Во время эвакуации воспитанников детского сада №24 в Биробиджане скоропостижно скончалась 73-летняя воспитательница. Педагогу стало плохо после того, как она вывела своих подопечных из ставшего опасным благодаря присланному на электронную почту сада письму. Сотрудники оперативно вызванной кареты скорой помощи прибыли на место происшествия, но спасти женщину не смогли. Валентина Владимировна Сигаева, педагог, отдавший детям 51 год своей жизни, скоропостижно скончалась. Выпускница биробиджанского педагогического училища всю жизнь посвятила малышам. Свои соболезнования родным и близким погибшей выразил мэр Биробиджана Александр Головатый.

- Страшная трагедия случилась в нашем городе, - высказался он. - В Биробиджане прокатилась волна анонимных сообщений о минировании детских садов. Во время эвакуации дошколят умерла воспитатель детского сада №24. Всю свою жизнь Валентина Владимировна Сигаева посвятила заботе о маленьких детях. В детском саду №24 работала в группах раннего возраста. Около семи лет руководила детским садом №37, в последнее время трудилась в своем родном, двадцать четвертом. Своим опытом педагогической работы Валентина Владимировна охотно делилась с коллегами, была наставником для начинающих воспитателей. Дошколята и их родители ее очень любили, коллеги с теплотой отзываются о ней. По инициативе Валентины Владимировны родители группы всегда участвовали в жизни дошкольного учреждения. К сожалению, сегодня Валентины Владимировны не стало. Я выражаю соболезнования родным и близким. Трудно представить, какую боль они сейчас испытывают. Семья Валентины Владимировны понесла невосполнимую потерю.

Правительство ЕАО и мэрия Биробиджана выразили готовность оказать всю необходимую помощь в оказании похорон педагога.

По уточненной информации сегодня сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в целый ряд детских дошкольных учреждений Биробиджана. Эвакуированы 2333 ребенка и 456 людей персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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