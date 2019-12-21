2019-12-21T13:14:33+03:00
Спорт

В Хабаровске в 2020 году откроют школу керлинга

Через год-полтора планируют обустроить арену, от желающих заниматься отбоя не будет
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске в 2020 году откроют школу керлинга.В Хабаровске в 2020 году откроют школу керлинга.Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:

В Хабаровске в 2020 году откроют отделение школы керлинга. Об этом сообщил Дмитрий Свищев, президент Федерации керлинга России. Он также поделился дальнейшими планами.

- Через год-полтора надеемся обустроить в городе арену, а еще через год не будет ни свободной минуты в расписании. Желающих позаниматься будет достаточно, потому что вид спорта очень популярный. Мы планируем, что школы откроют в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, - рассказал Дмитрий Свищев.

К слову, вчера, 20 декабря, представители Федерации керлинга России и министерства спорта края уже подписали соглашение. Согласно документу стороны с января 2020 года будут активно заниматься развитием этого вида спорта. К слову, в регионе заверили, что будут оказывать поддержку в развитии молодого, но уже очень популярного спорта. Для гостей устроили небольшую экскурсию погоду и показали спорткомплекс «Платинум Арена». Именно там планируют организовать площадку для керлинга.

Отметим также, что на сегодняшний день керлинг центр строят во Владивостоке. Этот объект нужен, для подготовки национальных команд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сотрудники МЧС проводят рейды в частном секторе Хабаровска
Чиновник хабаровского МУП «Водоканал» был осужден за взятки
Заплати и катайся спокойно: судебные приставы Хабаровска провели акцию на катке на набережной
Хабаровский «СКА-Нефтяник» как минимум до весны остался без второго вратаря
В уходящем году хабаровчане украли дорожных знаков почти на полмиллиона рублей
Погода в Хабаровске на 21 декабря 2019 года: днем до -17, преимущественно без осадков
В Хабаровске после волны «минирований» разработают дополнительные меры безопасности
Икону Сухопутных войск доставили в Хабаровск
Эффективность ЭКО в Хабаровском крае на уровне мировых показателей
Три машины столкнулись на улице Серышева в Хабаровске
В Хабаровском крае на борьбу с бедностью потратили больше 50 миллионов рублей
В Комсомольске перепишут больше 245 тысяч горожан
В Хабаровском районе 18 декабря открыли две ледовые переправы