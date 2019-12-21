В Хабаровске в 2020 году откроют школу керлинга
В Хабаровске в 2020 году откроют отделение школы керлинга. Об этом сообщил Дмитрий Свищев, президент Федерации керлинга России. Он также поделился дальнейшими планами.
- Через год-полтора надеемся обустроить в городе арену, а еще через год не будет ни свободной минуты в расписании. Желающих позаниматься будет достаточно, потому что вид спорта очень популярный. Мы планируем, что школы откроют в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, - рассказал Дмитрий Свищев.
К слову, вчера, 20 декабря, представители Федерации керлинга России и министерства спорта края уже подписали соглашение. Согласно документу стороны с января 2020 года будут активно заниматься развитием этого вида спорта. К слову, в регионе заверили, что будут оказывать поддержку в развитии молодого, но уже очень популярного спорта. Для гостей устроили небольшую экскурсию погоду и показали спорткомплекс «Платинум Арена». Именно там планируют организовать площадку для керлинга.
Отметим также, что на сегодняшний день керлинг центр строят во Владивостоке. Этот объект нужен, для подготовки национальных команд.
ИСТОЧНИК KP.RU