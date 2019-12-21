В Хабаровске в 2020 году откроют школу керлинга

В Хабаровске в 2020 году откроют отделение школы керлинга. Об этом сообщил Дмитрий Свищев, президент Федерации керлинга России. Он также поделился дальнейшими планами.

- Через год-полтора надеемся обустроить в городе арену, а еще через год не будет ни свободной минуты в расписании. Желающих позаниматься будет достаточно, потому что вид спорта очень популярный. Мы планируем, что школы откроют в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, - рассказал Дмитрий Свищев.

К слову, вчера, 20 декабря, представители Федерации керлинга России и министерства спорта края уже подписали соглашение. Согласно документу стороны с января 2020 года будут активно заниматься развитием этого вида спорта. К слову, в регионе заверили, что будут оказывать поддержку в развитии молодого, но уже очень популярного спорта. Для гостей устроили небольшую экскурсию погоду и показали спорткомплекс «Платинум Арена». Именно там планируют организовать площадку для керлинга.

Отметим также, что на сегодняшний день керлинг центр строят во Владивостоке. Этот объект нужен, для подготовки национальных команд.