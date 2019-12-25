Афиша мероприятий на 4, 5, 6 января 2020 в Хабаровске: мы выбрали самые яркие события, достойные вашего внимания. И, конечно, не забудьте посетить ледовые катки! Полный список действующих площадок, а также расписание работы главного катка на набережной и стоимость проката «Комсомолка» подготовила специально для вас.

АФИША НА 4 ЯНВАРЯ 2020 В ХАБАРОВСКЕ

Спектакль «Ночь измен или любовный покер»

Страсть, напряжение, азарт, щемящее ожидание, жажда острых ощущений и побед - все это составляющие любви или карточной игры. Ясно одно: и в игре, и в любви выигрывает тот, кто умеет добиться цели любой ценой. В музыкальной комедии «Ночь измен или любовный покер» четыре игрока и весельчак джокер раскинут перед вами историю причудливого любовного многоугольника. В напряженной игре победит один. Кто?

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. Начало в 18:30, стоимость билетов от 350 до 1000 рублей. Телефон: 8 (4212) 21-11-96.

Спектакль «Палата бизнес-класса»

Самовлюбленный чиновник попадает в больницу. И здесь он умудряется сохранять статус важной персоны. Этот господин даже пытается провернуть тайную финансовую аферу. Но обстоятельства бросают его в самые неожиданные, фантастические, курьезные и уморительно-забавные ситуации. Вокруг него появляются его жена, смешной бухгалтер, любовница и даже знаменитый актер - сосед по палате.

Путаница, недоразумения, сплошные обманы и розыгрыши, невероятное нагромождение комических трюков! Со всем этим приходится разбираться нашим героям.

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. Начало в 19:00. Стоимость билетов от 300 до 800 рублей. Телефон: 8 (4212) 30-68-25.

Музыка из аниме Хаяо Миядзаки в исполнении оркестра ASSAI

«Волшебные миры Хаяо Миядзаки» - один из музыкальных проектов, созданных на основе творчества знаменитого режиссера. В «волшебных мирах» собраны лучшие саундтреки фильмов студии «Гибли». В концерте звучит музыка из таких шедевров анимации, как «Ходячий замок», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки», «Небесный замок Лапута», «Навсикая из Долины Ветров».

В основном, это музыка знаменитого Дзё Хисаиси, создателя «Мирового оркестра мечты», одного из самых известных японских композиторов. Концерт унесет зрителя в необъятные, феерические, немного сюрреалистичные, сказочно красивые, и между тем понятные и близкие миры Хаяо Миядзаки.

В концерте звучит музыка в исполнении симфонического оркестра ASSAI, дирижер - Сергей Кузнецов.

Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85. Начало в 19:00. Стоимость билетов от 700 до 2500 рублей. Телефон: 8 (4212) 60-68-02.

Выступление оркестра ZVT Band

Хабаровчан приглашают на уникальный концерт легенды Дальневосточного джаза Вячеслава Захарова с оркестром - ZVT Band. В программе произведения для оркестра в стилях Swing, Bossa-Nova, Latino - 100% живое исполнение, импровизации, общение зрителей с музыкантами.

Кафе «Вечера», ул. Калинина, 94. Начало в 19:00. Вход только по предварительной записи, подробности по телефону: 8 (4212) 31-59-56.

АФИША НА 5 ЯНВАРЯ 2020 В ХАБАРОВСКЕ

Встреча женского клуба Fitlove

Хабаровчанки смогут посетить три мастер-класса на самые актуальные темы. Профи своего дела расскажут о себе, дадут советы, поделятся энергией. Встреча клуба - это живой диалог с теми, кто сделает вашу жизнь лучше и интереснее. Спикеры клуба: врачи, психологи, фитнес-тренеры, спортсмены, диетологи, телеведущие, предприниматели, блогеры, мотиваторы.

На встрече вы сможете обсудить самые актуальные темы: правильное питание и здоровый образ жизни, особенности женского организма, практические игры, психология, астрология, опыт и истории о женском счастье от известных женщин, откровения от самых отвязных девчонок.

Brosco Mall, ул. Пионерская, 2Б, пространство «Коммуна». Начало в 12.00. Вход: 700 рублей. Необходима регистрация по телефону 8-924-925-13-85.

Вечеринка в стиле «Хогвартс»

Мероприятие для детей и взрослых - в программе ведущая и конкурсы с подарками, две фотозоны и профессиональный фотограф, фуршет: пицца и сладкий стол, аниматоры в костюмах и сам Гарри Поттер, музыка и оформление в стиле Гарри Поттера. Продолжительность мероприятия 3 часа.

Бар «Бирфест», ул. Запарина, 92. Начало в 14:00. Стоимость билетов 1800 рублей. Телефон 8-914-172-49-02.

Спектакль «Проделки Ханумы»

Мудрая, хитрая, лукавая Ханума - лучшая сваха в Тифлисе. Она помогает людям, соединяя человеческие судьбы и сердца. Вот и обедневший князь надеется, что Ханума поправит его безденежье женитьбой на богатой вдовушке. Уже и по рукам ударили. Жених-то завидный, хоть и старый. Одни титул чего стоит - князь. А за титул не жаль дочь Сону отдать за князя, уговаривает купца соперница Ханумы сваха Кабато. Но не родилась еще та женщина, чтобы перехитрить Хануму. Все знает Ханума про людей и их жизнь. И все у нее получилось, на то она и Ханума. И невесту украла, и в мужскую баню заглянула, и князя напугала, но две свадьбы, как и положено в комедии, сыграли. Успех этого спектакля абсолютный к обоюдному удовольствию театра и зрителей.

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. Начало в 18:30. Стоимость билетов от 300 до 800 рублей. Телефон: 8 (4212) 21-11-96.

Рождественский интенсив «Точка Со-Единения»

В Хабаровске состоится рождественский интенсив тренера школы телесно-ориентированной психотерапии Марины Мирошниковой. Посетителей курса ждет работа с проявленными и непроявленными сторонами нашей личности, скрытыми процессами в телесно-ориентированной психотерапии, вы сможете открыть для себя пользу страха и тревоги, как источника радости и удовольствия, вдохнуть полной грудью, научитесь проживать кризисные состояния, сохраняя полноту жизни и веру в собственные силы. И все это - под руководством профессионального тренера, телесно-ориентированного психотерапевта.

«Сфера ДВ», ул. Комсомольская, 37 А. С 10:00 до 19:00. Стоимость посещения при регистрации с 20 по 29 декабря - 6000 рублей. С 30 декабря - 7000 рублей. Запись на интенсив и организационные вопросы W/A 8 (984) 290-95-44.

АФИША НА 6 ЯНВАРЯ 2020 В ХАБАРОВСКЕ

3D- мюзикл «Алиса в Стране Чудес»

Это шоу для тех, кто с детства мечтал наяву встретиться с Чеширским Котом, Синей Гусеницей, Белым Кроликом, Шляпником, Мартовским Зайцем и другими удивительными персонажами бессмертного творения Льюиса Кэрролла. Шоу для тех, кто верит в чудеса, и до сих пор задумывается над афоризмами мастера, поразившего мир детской сказкой, которой нет равных по мудрости, глубине и количеству тайн и загадок.

И, наконец, это шоу - для тех, кто обладает фантазией и не прочь увлекательно, со вкусом провести праздничный день.

Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85. Начало в 14:00. Стоимость билетов от 500 до 2000 рублей. Телефон: 8 (4212) 60-68-02.

Концерт «Жаркое Рождество»

Шедевры Ирвинга Берлина, Джерома Керна, Джорджа Гершвина, Феликса Бернарда, Коула Портера, Гарольда Арлена, Джерри Германа, Хью Мартина. И, конечно, наиболее цепляющие хиты нашего времени.

Живописные вокалисты, зажигательные карибские ритмы и пульс джазового свинга, два экзотических голоса и одна труба, головокружительные инструментальные соло, красота и мощь вокальных импровизаций в сопровождении классического джазового трио!

Все это - в рождественский сочельник на сцене Городского дворца культуры.

Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85. Начало в 19:00. Стоимость билетов от 1000 до 3000 рублей.Телефон: 8 (4212) 60-68-02.

Спектакль «Прости мои капризы!»

Она может заставить всех улыбаться не меньше десяти раз в минуту и вынудить беспрестанно говорить ей комплименты. Она может запретить произносить при ней имена знаменитостей или вспоминать ровесников. Ей под силу даже не пустить Наполеона на Ватерлоо. Потому что она - звезда. Она - Габриель Тристан! А что вокруг? Таланты и бездарности, слава и интриги, любовь и измены, успех и поражения. Одним словом, вокруг - театр…

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. Начало в 18:30, стоимость билетов от 300 до 800 рублей. Телефон: 8 (4212) 21-11-96.