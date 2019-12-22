Участились случаи выезда автомобилей на открытый лед в местах, необорудованных для переправы. При этом, водители далеко не всегда осознают ту степень опасности, которой они подвергают себя. Сотрудники ГИБДД и ГИМС провели рейд, с целью выявить тех, кто нарушает правила.

- Ледовое покрытие не однородно на протяжении реки. В некоторых местах он может быть и 50 см, а где-то и 10 не будет. Поэтому передвигаться можно только по оборудованным ледовым переправам, где подготовлена трасса, толщина льда промерена, нет опасных мест и промоин. К сожалению, выезжая на водоёмы, вы рискуете не только автомобилем, но и жизнью, - рассказал государственный инспектор ГИМС МЧС России Александр Гомзарь. – И кроме того, не стоит забывать, что выход или выезд на лед грозит штрафом от трех, до четырех с половиной тысяч рублей. Так указывает Кодекс об административных правонарушениях.

Межведомственный рейд по местам съезда на лед провели в Хабаровском крае. Фото: пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю

Кроме предупреждения и привлечения к ответственности нерадивых граждан, правоохранители провели мониторинг ледовой обстановки. Так в районе Воронежа-3 до сих пор наблюдается промоина, где есть участок с открытой незамёрзшей водой.

Межведомственный рейд по местам съезда на лед провели в Хабаровском крае. Фото: пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю

- Из-за перепада уровней воды в Амуре лёд ломается и может разрушаться. Помимо этого, есть теплые течения, сбросы канализационных стоков, которые не дают возможности сформироваться прочной корке, - уточнил госинспектор ГИМС МЧС России Александр Никитин. - Такие места на реке легко не заметить, если вдруг идёт снежная пороша или стоит полное безветрие. Издалека будет казаться, что это гладкий лёд, хотя на самом деле не так. Поэтому существует реальная угроза провала людей и техники под лёд.