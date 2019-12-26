Афиша мероприятий на 7, 8, 9 января 2020 в Хабаровске порадует тех, кто любит проводить свободное время светски - в этот период в городе пройдет несколько концертов и театральных постановок, активизируется работа выставочных залов. Тем же, кто предпочитает активный досуг, напоминаем про ледовые катки - полный список действующих площадок, а также расписание работы главного катка на набережной и стоимость проката «Комсомолка» подготовила специально для вас.

АФИША НА 7 ЯНВАРЯ 2020 В ХАБАРОВСКЕ

Новогодняя программа в парке «Динамо»

31 декабря в Хабаровске стартуют новогодние праздничные гулянья, они начнутся с открытия новогоднего городка и фейерверка. А с 1 по 7 января в парке «Динамо» каждый день будет проходить разновозрастная развлекательная программа:

16:00-17:30 детская;

18:00-19:30 взрослая.

Парк «Динамо», вход свободный.

Концерт группы «Мельница»

Для многих Рождество - самый волшебный праздник. Оно окутывает нас теплом, нежностью, дает прикоснуться к настоящей сказке. Ежегодно группа «Мельница» дарит своим поклонникам возможность наполнить на несколько дней свою жизнь волшебством и добром.

В основе песен группы лежат самые увлекательные легенды былого и настоящего; по сути, работой лидера коллектива Хелависы является настоящее современное мифотворчество, не ограниченное временными или культурными рамками.

Каждый «Рождественский концерт» «Мельницы» - это волшебный зимний праздник, мечта, которую группа дарит своим поклонникам от всего сердца.

Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85. Начало в 19:00. Стоимость билетов от 1800 до 3200 рублей. Телефон: 8 (4212) 46-44-17.

Спектакль «Новый год forever!»

Если вы изобретатель и сделали открытие мирового масштаба, но родились в России, это достижение никто не оценит. А если у вас еще и нет деловой хватки, но доброе сердце, то и Нобелевской премии не будет, и достатка не предвидится, и жена уйдет, и друг будет просто использовать ваши таланты. Какой выход? Только повеситься. Главный герой спектакля Фима Иванов именно это и выбирает, но и тут вмешивается судьба. В один чудесно-черный день все они возвращаются: бывшая жена, верный друг, его неверная невеста, старый профессор и даже новая соседка. Покинуть Землю нельзя - надо жить! А как? Что же выберет физик, лирик и романтик Фима в свои 40 с лишним лет? Об этом вы узнаете в спектакле по остроумной и трогательной пьесе Елены Скороходовой.

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. Начало в 19:00. Стоимость билетов от 350 до 1000 рублей. Телефон: 8 (4212) 30-68-25.

Дуэт Александры Черноусовой и Андрея Марухина

Классный дуэт Александры Черноусовой (вокал) и Андрея Марухина (фортепиано) выступит в Хабаровске, музыканты предложат вам насладиться музыкой разных стилей в необычном формате дуэта. Прозвучат произведения из репертуара Amy Winehouse, Chaka Khan, Aretha Franklin, Bill Withers, Katy Perry, TLC, Screamin’ Jay Hawkins, а также авторская музыка.

Кафе «Вечера», ул. Калинина, 94. Начало в 19:00. Платно. Вход осуществляется по предварительной записи по телефону: 8 (4212) 31-59-56.

АФИША НА 8 ЯНВАРЯ 2020 В ХАБАРОВСКЕ

Выставка «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века»

В экспозиции представлено около 60 литографий западноевропейских мастеров ХХ века, в чьем творчестве темы красоты обнаженного тела, отношений мужчины и женщины, чувственности, любви прозвучали наиболее отчетливо. Посетитель сможет проследить, как менялись представления о человеческом теле, об эротизме у разных художников в разные периоды прошлого столетия. Возрастное ограничение 18+

ДВХМ, ул. Шевченко, 7. С 10:00 до 18:00, понедельник - выходной. Выставка открыта до 2 февраля. Стоимость билетов 200-300 рублей. Телефон: 8 (4212) 31-48-71.

Спектакль «Моя профессия - синьор из общества»

Главный герой комедии - синьор Папагатто - зарабатывает на жизнь тем, что «работает» «синьором из общества». Он - большой знаток человеческой психологии, предприимчивый собеседник светских львов и львиц, развлекает богатых гостей «глубокомысленной» беседой, а между делом крадет бутылки коньяка и бутерброды с икрой и этим зарабатывает на жизнь. Но, несмотря на все ухищрения, Папагатто никак не может выбиться из нужды. Это обстоятельство толкает его на аферу… И талантливый авантюрист сам попадает в собственные сети.

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. Начало в 18:00. Стоимость билетов от 350 до 1200 рублей. Телефон: 8 (4212) 30-68-25.

Спектакль «Спящая красавица»

В сказочном государстве разгневанная на царя ведьма посылает смертельное проклятие на его новорожденную дочь. Уколовшись в 15 лет о веретено, царевна и весь царский двор засыпают в окружении неприступного бора.

Знакомый сюжет, не правда ли? Но прошло 300 лет. Группа байкеров оказывается у загадочного бора, и герой уже нашего времени, ничуть не хуже классического принца, на железном коне фантастическим образом попадает в параллельный мир и обретает свою мечту. Для каждого возраста в хабаровской «Спящей красавице» есть то, что затронет струны зрительской души и заставит задуматься о прекрасном.

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64.Начало в 11:00. Стоимость билетов 300-400 рублей. Телефон: 8 (4212) 21-11-96.

Выставка авторской куклы «Волшебство под Рождество»

Здесь вы найдете уникальные подарки для себя и своих родных. Подарки, которые созданы с огромной любовью к своему делу. Вас ждет большой ассортимент авторских работ, подготовленных специально к новогодней выставке. Куколки в разных техниках, зверушки из шерсти, теддики, новогодние шары и многие другие сказочные работы.

Приходите зарядиться к Новому году ощущением чудес и сказок. Всех ждут за порцией волшебных эмоций и новогоднего настроения.

Галерея-салон «Лист», ул. Некрасова, 44. Ежедневно с 10:00 до19:00, воскресенье с 10:00 до 18:00. Выставка продлится до 15 января, вход свободный.

АФИША НА 9 ЯНВАРЯ 2020 В ХАБАРОВСКЕ

Выставка «Коллекционируя Россию. 100% Иваново»

Иваново - город, неотъемлемой частью которого является текстильное производство. История этой индустрии началась здесь более четырехсот лет назад и до сих пор остается одним из основных экономических ресурсов региона. Выставка «Коллекционируя Россию. 100% Иваново» рассказывает о производстве ткани в разные исторические периоды и связанных с этим профессиях, о технологиях изготовления текстиля и о том, как направления в искусстве и моде влияли на повседневную жизнь человека.

Музей имени Н.И. Гродекова, ул. Шевченко, 11. Вторник - воскресенье с 10:00 до 18:00. Понедельник выходной. Выставка продлится до 15 января. Стоимость билетов 300 рублей. Телефон: 8 (4212) 30-63-57.

Зоосад «Приамурский» приглашает в гости

Дальневосточная природа уникальна, ее любят и ею восхищаются. Но не все могут поделиться впечатлениями от встречи с амурским тигром или красным волком. А чаще потому, что не имеют возможности. Теперь шанс познакомиться с обитателями дальневосточной тайги есть у каждого благодаря зоосаду «Приамурский» имени В. П. Сысоева.

Ни одно животное зоосада не изъято из дикой природы специально для помещения в неволю.

Но есть и такие, чье выживание в дикой природе по ряду причин не является возможным, и зоосад для них оказался своеобразным островом спасения.

Ежегодно зоосад принимает более 100 тысяч посетителей.

Зоосад «Приамурский», ул. Молодежная, 18, район поселка Воронеж-2. Время работы с 10:00 до 18:00. Стоимость билетов от 50 до 350 рублей. Телефон: 8 (4212) 32-45-40.

Выставка картин Энди Уорхола

На выставке представлена печатная графика известного американского художника из серий «Корова», «Доллар», «Мао Дзедун», «Ленин», Многоликая Монро», «Цветы», «Суп», портреты: «Мика Джаггера», «Лиз Тейлор», «Ингрид Бергман», знаменитый автопортрет Энди Уохрола и многое другое. Экспозицию органично дополняют инсталляции и видеоарт.

Представляемые на выставке работы находятся в настоящее время в частной коллекции Chun-Chun Gallery (учредитель - Александр Макеев). Принты Уорхола были приобретены в Санкт-Петербурге в середине 1990-х годов, ранее листы графики приобретались в разное время в Европе (тиражи 1990-х годов, обойная бумага, сериграфия).

Кафе краевого музыкального театра, ул. Карла Маркса, 64. Выставка открыта до 15 января. Стоимость билетов 200 рублей. Телефон: 8 (4212) 21-11-96.