Поисковики Саратовской области разыскивают родных летчика-героя из Комсомольска, пропавшего 75 лет назад

Балаковские поисковики ищут родственников героя войны, запечатленного неизвестным автором в 1942 году. Портрет бойца был найден среди работ, которые некто оставил на вахте центра «Набат» в Балаково Саратовской области. От времени листки пожелтели, зато карандашные наброски сохранились хорошо. Как позже выяснилось, среди изображенных людей были фронтовые летчики разных возрастов. Поисковики решили узнать их биографию.

- Аннотация таких портретов скудна. Под изображениями автор указывал звание воина и его фамилию, или просто фамилию, или только воинское подразделение. Портреты написаны с реальных людей, и очень часто это могло быть последнее прижизненное изображение человека: в следующем бою он мог погибнуть, - пояснил Сергей Василенко, руководитель центра «Набат» в Балаково.

Поисковики провели огромную работу, выискивая информацию в банке данных «Мемориал» Центрального архива Министерства обороны России. Они выдвинули версию, что шестеро из семи летчиков с портретов остались живы. Предположительно, бойцы входили в состав первого и второго учебных летных отрядов Конотопского военного авиационного училища по подготовке командиров-летчиков истребительной авиации. Один из военных, как стало известно, имел отношение к Дальнему Востоку, а конкретно к Комсомольску-на-Амуре.

ЧТО УДАЛОСЬ УЗНАТЬ

Под изображением комсомольчанина автор написал «Г. Шестаков» и указал воинское подразделение «УЛО-2». По этим данным удалось разузнать, что портрет писали с командира звена 287-го истребительного авиационного полка. Также выяснили, что лейтенанта Григория Иосифовича Шестакова наградили орденом Красной Звезды.

- Он родился в 1921 году в селе Ильинское Хотынского района Орловской области. В армию был призван Комсомольским РВК Хабаровского края. Григорий Шестаков 7 марта 1944 года не вернулся с боевого задания, числится пропавшим без вести. Его отец, Шестаков Иосиф Григорьевич, проживал в Комсомольске-на-Амуре, Дземги, соцгородок, Центральный проспект, 8 Б, квартира 9, - прокомментировал командир «Набата».

Поисковики разыскивают родственников бойца, пока путем запросов. В планах поездка в Хабаровский край с целью изучить документы в местных архивах. Всех, кто обладает информацией о родных Григория Шестакова, просят помочь. Пожалуйста, свяжитесь с поисковиками по телефону (8453) 39-30-49 или по электронной почте: nabat_balakovo@mail.ru.