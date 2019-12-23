В Новый год: как может измениться жизнь хабаровчан с боем курантов

Почему Новый год так много значит в нашей жизни, как правильно поставить перед собой цели и планы на будущее, что может изменить бой курантов в жизни хабаровчан и как превратить свои серые будни в праздничные. Об этом и не только поговорили с бизнес-тренером Ольгой Палехой. Настраивайтесь на волну 88,3 FM в 9 утра!

В Новый год: как может измениться жизнь хабаровчан с боем курантовФото: Сергей ПЯТКОВ