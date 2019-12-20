Инспекторы МЧС Хабаровского края наглядно показали чем опасны фейерверки

Новогодние праздники это не только время радости и волшебства, но и сезон повышенной готовности для всех экстренных служб края. Пользуясь правилом «предотвратить легче, чем исправлять последствия» специалисты Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю провели показательные испытания пиротехники, наглядно показав, что случиться если пренебречь элементарными правилами техники безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/750742" frameborder="0"></iframe> МЧС.

На стенде, в специальном металлическом шкафу установлены обычные пирамидки-фонтаны, а рядом искусственная елка, украшенная мишурой, пластиковые игрушки, бумажные открытки и вата, словом то, что может отказаться в любой квартире. Взлетают в воздух искры и новогодние украшения вспыхивают и сгорают в считанные секунды.

На стенде, в специальном металлическом шкафу установлены обычные пирамидки-фонтаны, а рядом то, что может оказаться в любой квартире. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю

- Как показывает практика, абсолютно безопасной пиротехники нет и при пренебрежении элементарными мерами осторожности легко допустить пожар в жилище, - объясняет старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю Евгений Онохов. – Поэтому обязательно перед приобретением и использованием того или иного пиротехнического изделия необходимо внимательно прочитать инструкцию по применению, уточнить безопасное расстояние, высоту выстрела зарядов и искр. Также на упаковке всегда указывается, где её можно использовать. Но даже если изделие можно применять внутри помещений, это не значит, что он него не может случиться пожар.

Фейерверки следует запускать только на открытой местности. Фото: пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю

Использование фейерверков и петард разрешено только на свежем воздухе, поэтому эксперимент с ними проводили на открытой площадке. Эксперты рекомендуют также убедиться в том, что рядом нет жилых домов и других построек, высоких деревьев и припаркованного транспорта, поскольку предсказать траекторию полета взрывчатых веществ при залпе, весьма затруднительно. Пренебрежение правилами техникой безопасности может привести к возгораниям или травмам. В качестве наглядного примера, сотрудники лаборатории сделали «макет» руки из кожаной перчатки, набитой ватой, в которую поместили петарду. В итоге после взрыва от условной «конечности» человека ничего не осталось.

Фейерверки следует запускать только на открытой местности. Фото: пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю

- Перед запуском фейерверков, обязательно посмотрите на каком расстоянии должны находиться люди, как правильно установить изделие, чтобы оно не упало во время детонации, сколько должно быть залпов. Если не все заряды сработали, то подходить к пиротехнике сразу ни в коем случае нельзя, также опасно наклоняться над фейерверком, разбирать его. Требуется выждать время, остудить и потом утилизировать, - объясняет Евгений Онохов. – Если фейерверк не сработал с первого раза, повторять попытку не следует. Особенно нельзя передавать запуск пиротехники детям.

Как отметил старший инженер испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю Павел Деменок, количество пожаров из-за использования пиротехники ежегодно снижается, однако, это не повод манкировать правилами техники безопасности.