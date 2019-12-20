Новогодние каникулы детей в Хабаровске 2020: небольшой план действий для родителей

Самый долгожданный праздник все ближе, пора родителям задуматься, как организовать новогодние каникулы детей в Хабаровске в 2020 году. Чтобы сэкономить мамам и папам время, редакция «КП» подготовила мини-подборку мероприятий, которые пройдут в декабре 2019 года – январе 2020 года.

КАКИЕ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Можно отправить ребенка в «Зимний отрыв». Новогодние праздники организуют в «Ривьера парк» на Заимке. Продолжительность с 6 по 11 января, стоимость 15 тысяч рублей. Подробная информация по телефону 91-77-77.

С 3 по 6 января «Новогодние каникулы» пройдут в Дальневосточной государственной научной библиотеке. В программе: мастер-классы по рисованию, семейные экскурсии, книжные и художественные выставки, посещение кинозала «В гостях у сказки». Телефоны для справок: 32-72-20 и 32-98-52.

Отправляйтесь в новогодние каникулы в Хабаровске в зоосад «Приамурский» вместе с детьми. Обращаем внимание, что режим работы в дни школьных каникул изменится:

- 30 декабря 2019 года - понедельник рабочий день.

- 31 декабря 2019 года- рабочий день с 10:00 до 18:00.

- 1 января 2020 года - выходной день.

- C 2 по 12 января 2020 года - рабочие дни с 10:00 до 18:00.

В новогодние дни проводятся праздничные развлекательные мероприятия и мастер-классы: «Приамурские сказки», «Дом ученого бурундука», Мастерская Деда Мороза, «Зимняя сказка», «Рождественские прогулки», «Новогодние прогулки в зоосаде», «Крещенские прогулки в Зоосаде». Для участия в мероприятиях и мастер-классах организованных групп, пожалуйста, предварительно запишитесь по телефону 8-924-109-15-61. Организованным группам предлагают комплексный обед в санатории-профилактории «Железнодорожник».

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В ХАБАРОВСКЕ 2020 В ГРУППАХ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

Для ребят из малоимущих семей организуют «Новогодние каникулы в разновозрастной группе». Их организуют на базе «Центров работы с населением» в Хабаровске для детей в возрасте от семи до 14 лет из малоимущих семей. Предполагается, что дети будут находиться в группах в течение дня, где их покормят завтраком и обедом.

Стоимость питания - 287,60 рублей. В городском бюджете предусмотрели возмещение расходов на питание детей, посещающих разновозрастные группы на каникулах. В программе мероприятий новогодняя елка, театр, спортивные соревнования «Зимние забавы» и вручение подарков от Деда Мороза.

Чтобы ребенка приняли в группу, пожалуйста, предоставьте в Центры документы:

- документ, удостоверяющий личность;

- сведения о составе семьи и доходах за три календарных месяца, предшествующие месяцу обращения;

- свидетельство о рождении ребенка.

Более подробная информация по телефонам: 40-88-44 и 40-88-43, а также при личном обращении по адресу: улица Фрунзе, 60 кабинет 304.

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