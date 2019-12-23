«Амур» завершил не самую удачную в этом сезоне выездную серию и вернулся на родной лед. Последняя игра с челябинским «Трактором», которая, как казалось, будет с треском проиграна, показала бойцовский характер хабаровской команды. Тогда, уступая соперникам в ходе матча 2:1, «Амур» довел дело до ничьей и решил исход игры в серии буллитов – 2:3. И сейчас новый бой, на этот раз соперник – минское «Динамо».

Амур Динамо Минск , 23 декабря 2019: онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата России по хоккею КХЛ.

О СОПЕРНИКЕ

Первые упоминания о хоккейной команде из Минска датируются 1948 годом – именно тогда она приняла участие в розыгрыше кубка города, но официальный год основания - 2003. В сезоне 2008/2009 годов «Динамо» дебютировало в КХЛ, а в 2011 году вышло в плей-офф лиги. Затем опять началась чехарда с наставниками, и минский клуб стал показывать нестабильные результаты.

- Когда летом минское «Динамо» провело ребрендинг, собрало неплохих легионеров и выдало карт-бланш Крэйгу Вудкрофту, то появилась надежда на то, что команда наконец-то напомнит о своих лучших отрезках в КХЛ. На деле оказалось, что легионеров банально нужно больше - костяк из белорусских хоккеистов, похоже, не готов конкурировать на уровне КХЛ, а Вудкрофт не волшебник и не может за пару месяцев вывести хоккеистов на принципиально иной уровень, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

На «западе» бело-голубые находятся сейчас на том же самом месте, что и «Амур» на «востоке» - предпоследнем.

- Прямо сейчас у Минска худшая оборона лиги - у команды нет целостного рисунка игры, проблемы с голкиперами, а игра в атаке во многом строится за счет индивидуальных действий легионеров. Минск способен взрываться отрезками и показывать неплохую игру, но у команды уже 9 поражений подряд, - отметили в хабаровском клубе.

Впрочем, расслабляться не стоит - любая команда в КХЛ может показать зубы, а проигрывать одному из аутсайдеров на своем льду – так себе идея.

СОСТАВ КОМАНДЫ

Вратари: Карнаухов Михаил 94, Толопило Никита 31, Тэйлор Дэнни 30.

Защитники: Готовец Кирилл 41, Граньяни Марк-Андре 17, Денисов Павел 44, Евенко Олег 21, Ерёменко Владислав 8, Знахаренко Дмитрий 73, Крыскин Никита 67, Майоне Мэтью 18, Морроу Джо 45.

Нападающие: Грецкий Вячеслав 99, Дадонов Евгений 72, Демков Артём 15, Дроздов Иван 91, Казьянин Илья 90, Китаров Александр 77, Ковыршин Евгений 88, Когалев Александр 25, Костицын Андрей 46, Мартынов Игорь 14, Павленко Андрей 95, Павлович Александр 71, Паре Франсис 19, Принс Шэйн 92, Пулккинен Тему 3, Спунер Райан 51, Стефанович Михаил 23.

Травмированы: защитники Дерябин Дмитрий 5, Достанко Роман 13, Эллиотт Стефан 6.

На кого следует обратить внимание: нападающий Райан Спунер.

- У «Динамо» есть ресурсы привозить отличных игроков – в этот раз деньги выделили в том числе и под Райана Спунера, который три года назад выбивал под 50 очков в составе «Бостона». Спунер – игрок уровня НХЛ, чья карьера резко и неожиданно пошла на спад. Обмен, пара попаданий в запас, потеря уверенности, еще обмен – и вот уже Райан играет в Европе. Играет, к слову, отлично – даже с учетом всех проблем «Динамо» идет по графику очко за игру. Спунер действительно топовый нападающий для КХЛ. Он быстр, техничен, очень умен и, что немаловажно, очень заряжен на борьбу. Для него нет особой разницы в ролях – он способен быть как плеймейкером, так и завершать атаки, а также быть полезным при быстрых отрывах. Спунера вполне могут обменять в один из топовых клубов до дедлайна, но в матче с «Амуром» он все еще будет игроком минчан, а значит - одним из самых опасных соперников на площадке, - считают в ХК «Амур».

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

В КХЛ хабаровский «Амур» и минское «Динамо» очно встречались 23 раза. Десять раз «Амур» одерживал победу, самая крупная из них была со счетом 6:3

Матчи в прошлом сезоне:

29.10.2018 «Динамо»- Минск - «Амур» 3:6 (0:2, 2:3, 1:1)

19.11.2018 «Амур» - «Динамо» Минск 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1)

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Это встреча команд, которые не выигрывали в основное время достаточно долго. «Амур» в пяти последних матчах чемпионата, «Динамо»-Минск - 9 матчей подряд. Тем не менее одним из неявных фаворитов этого матча является все-таки хабаровский Амур, к тому же домашний лед должен придать сил «тиграм».

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Амур» - «Динамо»-Минск с 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).