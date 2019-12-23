2019-12-23T10:04:45+03:00
Общество

В Хабаровском крае под суд за невыплаты зарплат пойдут экс-руководители скандального «Аркаима»

Из-за их действий зарплату вовремя не получили более пятисот человек, а общая задолженность превысила 29 миллионов рублей
Евгения МОЛОТОВА
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Долг перед работниками превысил сумму в 29 миллионов рублей. Фото: соцсетиДолг перед работниками превысил сумму в 29 миллионов рублей. Фото: соцсети
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Расследование в отношении двоих подозреваемых в невыплате заработной платы завершено. Правоохранители из следственного управления следственного комитета по Хабаровскому краю передали в суд уголовное дело в отношении 65-летнего Александра Лепихова и его 44-летней подельницы. По версии следствия, обвиняемые в период с ноября 2017 года до июля 2018 года, будучи фактическими руководителями коммерческих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность по лесозаготовке и реализации лесоматериалов на производственных мощностях ООО СП «Аркаим», не выплатили заработную плату почти пятистам работникам. Общая сумма задолженности составила более 29 миллионов рублей.

- В период образования задолженности коммерческие организации осуществляли свою деятельность, на их счета поступали денежные средства, и у обвиняемых имелась реальная возможность вовремя выплачивать заработную плату, - отметили в пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю. - В ходе следствия обвиняемые вину не признали. Следствием проделана масштабная работа по документированию их преступной деятельности. В счет возмещения причиненного работникам ущерба следственными органами арестовано имущество обвиняемых и имущество организаций на общую сумму более 30 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела завершено, а обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу. Свою вину обвиняемые не признают.

Ранее, в июне 2019 года в отношении бывшего владельца лесопромышленного холдинга «Аркаим» уже возбуждалось уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты. Его прекратили тогда в связи с истечением срока давности. Прокуратура взыскала с Александра Лепихова 362 миллиона рублей для возмещения долгов по зарплате и налогам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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