В Хабаровском крае под суд за невыплаты зарплат пойдут экс-руководители скандального «Аркаима»

Расследование в отношении двоих подозреваемых в невыплате заработной платы завершено. Правоохранители из следственного управления следственного комитета по Хабаровскому краю передали в суд уголовное дело в отношении 65-летнего Александра Лепихова и его 44-летней подельницы. По версии следствия, обвиняемые в период с ноября 2017 года до июля 2018 года, будучи фактическими руководителями коммерческих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность по лесозаготовке и реализации лесоматериалов на производственных мощностях ООО СП «Аркаим», не выплатили заработную плату почти пятистам работникам. Общая сумма задолженности составила более 29 миллионов рублей.

- В период образования задолженности коммерческие организации осуществляли свою деятельность, на их счета поступали денежные средства, и у обвиняемых имелась реальная возможность вовремя выплачивать заработную плату, - отметили в пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю. - В ходе следствия обвиняемые вину не признали. Следствием проделана масштабная работа по документированию их преступной деятельности. В счет возмещения причиненного работникам ущерба следственными органами арестовано имущество обвиняемых и имущество организаций на общую сумму более 30 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела завершено, а обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу. Свою вину обвиняемые не признают.

Ранее, в июне 2019 года в отношении бывшего владельца лесопромышленного холдинга «Аркаим» уже возбуждалось уголовное дело в связи с невыплатой зарплаты. Его прекратили тогда в связи с истечением срока давности. Прокуратура взыскала с Александра Лепихова 362 миллиона рублей для возмещения долгов по зарплате и налогам.