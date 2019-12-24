«Шесть детей, 10 внуков и 10 правнуков»: 100-летие отметила бабушка в ЕАО, которой некогда скучать

В Еврейской автономии живет Екатерина Михайловна Цырульникова (Акимова), которая в этом году отметила вековой юбилей. Она родилась 19 декабря 1919 года в селе Иртек, Грачевского района Чкаловской области, сейчас это Оренбургская область. Женщина прожила долгую, временами трудную, но все же интересную жизнь.

Она смогла окончить только три класса, потом начала работать в колхозе в родном селе. На Дальний Восток переехала в 1940 году по вызову старшего брата Ивана, который служил в этом регионе. Так Екатерина Михайловна оказалась в селе Лазарево Ленинского района. До войны именинница работала в Лазаревском военном госпитале авиационного полка санитаркой. Когда были боевые действия, полк отправили на фронт, а саму Екатерину Михайловну - на курсы механизаторов в село Алексеевка Биробиджанского района.

МУЖ И ДЕТИ

Всю войну и вплоть до 1947 года долгожительница работала в колхозе комбайнером. Там же встретила своего будущего мужа Цырульникова Семена Макаровича. К слову, супруг Екатерины Михайловны умер в 1990 году на 75 году жизни.

- Он был потомком казаков села Преображеновка, откуда его семья в 30-е годы переехала в село Лазарево. Свадьбу молодые сыграли в мае 1949 года, - рассказали в администрации Ленинского района. - В браке у них родились шесть детей – дочери Нина, Людмила и Тамара, сыновья Анатолий, Александр и Валерий.

В Нижнеленинское супруги перебрались, когда появилась тракторная станция, на которой работал Семен Макарович. Через несколько лет им дали дом, где по сей день хозяйничает Екатерина Михайловна. У нее 10 внуков и 10 правнуков, которые не дают ей скучать.

К слову, есть у именинницы и государственные награды - медаль Материнства 1 и 2 степени, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали: «50 лет Победы в ВОВ», «60 лет Победы в ВОВ», «65 лет Победы в ВОВ» и «70 лет Победы в ВОВ».