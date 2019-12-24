2019-12-24T06:48:23+03:00
Общество

Законодательная дума Хабаровского края подвела итоги 2019 года

За неполных три месяца депутаты приняли 44 закона, утвердили краевой бюджет на 2020-2022 годы и сэкономили несколько десятков миллионов рублей на сокращении числа комитетов и оплачиваемых мест в думе
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова с коллегами подвела итоги года.Председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова с коллегами подвела итоги года.Фото: Законодательная дума Хабаровского края
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Законодательная дума Хабаровского края завершила работу в уходящем году пресс-конференцией. На вопросы журналистов ответили спикер краевого парламента Ирина Зикунова, первый заместитель председателя думы Сергей Зюбр, а также председатели профильных комитетов Виктор Лопатин, Александр Бруско, Игорь Гудин и Ольга Ушакова.

УТВЕРДИЛИ, СОКРАТИЛИ, СЭКОНОМИЛИ

Началась пресс-конференция со вступительного слова Ирины Зикуновой. По ее словам, всего за два с половиной месяца работы дума седьмого созыва успела выполнить колоссальный объем работ - депутаты вновь избранного состава краевого парламента успели принять 44 закона из 90, а кроме того, хотя и с поправками, но утвердили бюджет на предстоящие три года. При этом число профильных комитетов было сокращено с семи до пяти, а количество оплачиваемых депутатских должностей - с 18 до 13. Благодаря такой реорганизации экономия бюджета составит 30 миллионов рублей ежегодно. Казалось бы, это большое достижение - однако согласны с этим не все.

Прозвучало мнение, что нынешнее сокращение расходов думы - это популизм, а думу лишили демократии.

- Это очень интересная точка зрения. Мы являемся прямым продуктом демократии! Разве чистая победа 24-х депутатов по одномандатным округам не лучшее тому доказательство? Во время командировки в Москву я была объектом очень пристального внимания со стороны моих коллег из других регионов именно по этой причине. Я горжусь как жителями Хабаровского края, так и той демократией, которую мы имеем. У нас есть возможность проводить цельную политику, и в то же время мы являемся предметом широкой полемики. Кое в чем эта полемика не лишена правоты. В частности, меня как экономиста не вполне устраивает процесс принятия краевого бюджета, главного результата всей деятельности широкого круга министерств и ведомств. Бюджет вносится коллегиально, но в то же время необходимо иметь достаточное экономическое обоснование.

ПОВЕСТКА РАСШИРЯЕТСЯ

- Как строится работа с другими фракциями в думе?

- Для взаимодействия представителей разных фракций в думе существует нормативная основа. Фракция КПРФ взяла за основу и сочла необходимым включение в повестку вопросов информационно-экспертного характера, обращенных к рассмотрению актуальной проблематики. Их инициативы перед думскими заседаниями, как правило, включают около пяти-шести, иногда - семи таких вопросов. В то время как мы рассматриваем до 35-ти вопросов на одном заседании думы. При этом если в один день проходят очередное и внеочередное заседания, то количество рассматриваемых вопросов может доходить до 77.

Объем работы выходит очень большим, и это не позволяет качественно завести в повестку семь дополнительных вопросов информационно-отчетного характера. Мы постарались найти компромисс и дополнили повестки этими вопросами в определенной части. Такой подход не поддерживается другими фракциями, в том числе представленным ЛДПР фракционным большинством, - объяснила Ирина Зикунова.

Представители прессы задали вопрос о внедрении системы оплаты проезда в общественном транспорте социальной транспортной картой. Однако после комментария, который дала Ольга Ушакова - председатель комитета по вопросам социальной политики, стало понятно, что этот вопрос, скорее всего, не будет разрешен до Нового года. Наиболее реальный срок - февраль 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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