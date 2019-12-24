Четыре мешка с золотом привезли на аффинаж с нового дальневосточного месторождения «Полянка»

Вчера, 23 декабря, на Приокский аффинажный завод цветных металлов в городе Касимове Рязанской области поступила финальная в этом году партия золотых слитков с месторождения «Полянка» на севере Хабаровского края. Четыре мешка благородного металла, опечатанные, под вооруженной охраной, прибыли на завод для дальнейшей очистки.

ИТОГ СЕЗОНА-2019 - СТО ВОСЕМЬ СЛИТКОВ

На предприятии ООО «НГК Ресурс», которое появилось в глухой тайге за рекордно короткий срок - чуть больше года, первое, пробное золото выдали еще в рамках пуско-наладочных работ 8 мая 2019 года - в честь Дня Победы. Всего же в течение нынешнего сезона здесь выплавлено 108 слитков общим весом 827 килограммов.

Финальная партия благородного металла готова к отправке. Фото: Станислав ГЛУХОВ

- В начале сентября, после сдачи социально-бытовых и производственных объектов, предприятие введено в промышленную эксплуатацию, - сказал руководитель проекта «НГК Ресурс», известный золотопромышленник Валерий Гуминский. - На сегодня запасы золота «Полянки» оцениваются в 35,8 тонны. В год наша золотоизвлекающая фабрика будет получать полторы тонны золота. До 2025 года планируется добыть около 7,75 тонны золота и 12,2 тонны серебра.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ПРОЕКТА «ПОЛЯНКА»

2017 год

2 июня - завершение сделки по приобретению предприятия;

11 июля - общественные слушания по месторождению;

8 декабря - начало геологоразведочных работ;

15 декабря - получено свидетельство резидента территории опережающего социально-экономического развития «Николаевск».

2018 год

19 января - начало расчистки площадей под дороги, застройку;

26 марта - положительное заключение экологической экспертизы;

15 мая - начало строительных работ хозяйственным способом;

28 августа - согласование технических проектов разработки месторождения;

7 ноября - регистрация аналитической лаборатории.

2019 год

23 января - начало разработки карьера, дробление и укладка руды на карту кучного выщелачивания;

20 февраля - получение лицензии на цианиды;

4 марта - начало пуско-наладочных работ на технологическом оборудовании;

23 апреля - регистрация всех производственных объектов;

8 мая - выплавлен первый слиток золота - в часть Дня Победы;

20 августа - регистрация социально-бытовых объектов;

7 сентября - ввод в промышленную эксплуатацию золотоносного месторождения «Полянка».

Рабочие моменты "Полянки": утренняя летучка горных инженеров. Фото: Станислав ГЛУХОВ

ЛЮДЯМ - РАБОЧИЕ МЕСТА, ГОСУДАРСТВУ - НАЛОГИ

На производственном участке предприятия, расположенном в 80 километрах от Николаевска-на-Амуре, вахтовым методом (полтора месяца через полтора) и круглосуточно (12 часов через 12) трудятся более 650 человек.

- В прошлом, 2018 году, ООО «НГК Ресурс» уплатило налогов в бюджеты всех уровней 74,3 миллиона рублей, - сообщил главный экономист предприятия Андрей Шабалин. - А за 11 месяцев года нынешнего, с января по ноябрь включительно, мы уже перечислили государству 210 миллионов рублей.

Судя по набранным темпам, «Полянка» может стать одним из крупнейших золотых месторождений региона. Недра Дальневосточного федерального округа содержат 50 процентов золотых запасов России, и Хабаровский край, добывший в прошлом году небывалые за всю свою историю 24,8 тонны золота, нынче близок к очередному рекорду по золотодобыче.

Рудное золото на «Полянке» разрабатывают открытым, карьерным способом. Местная руда относится к «убого-сульфитному типу», и прежде ее добыча была нерентабельной. Затем появилась технология так называемого кучного выщелачивания, и одним из первых в нашей стране ее освоил и теперь успешно применяет здесь доктор технических наук Валерий Гуминский.

Лестница, ведущая на штабель, где организован процесс кучного выщелачивания. Фото: Станислав ГЛУХОВ

Уложенную на специально подготовленную площадку размолотую руду орошают фонтанчиками щелочи - цианистого натрия, что напоминает полив газона. Растворы не наносят вреда природе: несколько слоев геомембраны, которая уложена под площадку, надежно защищают почву. Кроме того, площадки с рудой по всему периметру оборудованы для контроля экологическими наблюдательными скважинами. ООО «НГК Ресурс» имеет лицензию Ростехнадзора на хранение, переработку и транспортировку цианидов, склад этих реагентов охраняют сотрудники Росгвардии.

ДОСЬЕ

Валерий Иосифович Гуминский родился 23 января 1951 года.

Валерий Гуминский. Фото: Станислав ГЛУХОВ

Образование

1974 - Киевский геологоразведочный техникум

1980 - Всесоюзный заочный политехнический институт, горный инженер-геофизик

1993 - Академия народного хозяйства при правительстве РФ, менеджер

1995 - кандидат экономических наук

1999 - доктор технических наук

Профессиональная карьера

1974 - техник-геофизик Приленской экспедиции, Якутия

1987 - директор Верхне-Индигирского государственного геологического предприятия, Якутия

1996 - генеральный директор ООО «Золото Нерюнгри», Якутия

1999 - первый заместитель ФГУ Всероссийское внешнеэкономическое объединение «Зарубежгеология», Москва

2001 - генеральный директор ООО «Нерюнгри-Металлик», Якутия

2006 - исполнительный директор ООО ГК «Голд», Свердловская область

2009 - генеральный директор ООО «Золото Курьи», Алтайский край

2017 - руководитель проекта ООО «НГК Ресурс», Хабаровский край