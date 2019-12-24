Изъятую у французского яхтсмена винтовку времен второй мировой войны передали в Хабаровский музей

Винтовку Мосина 1942 года выпуска в 2016 году изъяли у члена экспедиции, совершающей кругосветное путешествие, сотрудники таможни Петропавловска-Камчатского. Французский спортсмен приобрел оружие и патроны незадолго до выхода в море. Когда яхта Maewan -4 осенью 2016 года зашла в порт Петропавловск-Камчатский, любителя раритетного огнестрела задержали за нарушение таможенного законодательства России. По словам камчатских таможенников, разрешение на ввоз винтовки в страну надо было оформить заранее. В результате в отношении француза возбудили уголовное дело, винтовку и патроны к ней у него изъяли.

- Экспертизой установлено, что винтовка Мосина со штыком - это нарезное огнестрельное и холодное оружие, - рассказали в пресс-службе петропавловской таможни. - Оба предмета относятся к категории культурных ценностей как огнестрельное оружие, изготовленное в период 1900-1945 годов.

Теперь экспонат украшает экспозицию "Отечественная война" Фото: музей истории города Хабаровска

В отношении француза возбуждено уголовное дело. А культурную ценность суд признал бесхозным имуществом и в соответствии с законом обратил в доход государства. На территории Камчатского края музейного комплекса, обладающего специальными условиями для хранения оружейной редкости, не оказалось. Поэтому и было принято решение передать ее на хранение в музей истории города Хабаровска.

- К нам прибыли представители камчатской таможни и в торжественной обстановке передали оружие, - рассказала заведующая культурно-просветительским отделом музея истории города Хабаровска Майя Реджепова. - Тогда же рассказали легенду о происхождении винтовки. Француз якобы купил ее в Дании, на заправке, за 200 евро. А с собой в кругосветное путешествие взял для того, чтобы обороняться на Камчатке от белых медведей.

Естественно, поверить в такую историю не смогли ни таможенники, ни сотрудники правоохранительных органов - винтовку изъяли, а на деятельного спортсмена завели уголовное дело. Поняв, что ситуация серьезная, мужчина оформил отказ от имущества. После почти трех лет мытарств раритет, наконец, занял законное место в экспозиции музея. В церемонии торжественной передачи поучаствовали и кадеты школы имени адмирала Ушакова.