Пенсионный возраст для жителей Хабаровского края должен быть снижен: Сергей Фургал провел годовую пресс-конференцию

ОТ ГОДА ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК К ГОДУ СТРОИТЕЛЬСТВА

По словам губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заканчивающийся 2019 был годом исправления ошибок. Правительство региона только и делало, что исправляло промахи предыдущих руководителей.

- В этом году из знаковых объектов мы сдали Инженерную школу в Комсомольске, это был серьезный объект, долгострой. Сдали бассейн в поселке Чегдомын, станцию очистки питьевой воды в Аване, стадион школы в Переяславке, спорткомплекс «Авангард» в Хабаровске, административно-культурный центр в Сите, пожарную часть в Хурмули, планируем ввести до конца года в строй станцию скорой помощи в Комсомольске, четыре детсада сдаем – три в Хабаровске, четыре ФАПа, а также два стадиона. Я перечислил только те объекты, которые являлись долгостроями и имели очень нехороший бэкграунд в плане плохой документации и недостатка финансирования. Мы смогли с этим справиться. Вообще, 2019 год я бы назвал годом устранения недостатков и наведения порядка, - отметил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

В пример губернатор привел детский больничный комплекс в Комсомольске-на-Амуре. Он был спроектирован еще в 2016 году и стоил по проекту 2,7 миллиарда рублей. Когда же построили треть объекта, выяснилось, что для того, чтобы полностью достроить комплекс и оборудовать его, требуется уже 5,3 миллиарда рублей. Краю пришлось срочно решать вопрос с дофинансированием. Сейчас деньги заложены, лимиты получены, проект изменен и проходит госэкспертизу.

- Вообще, что касается Комсомольска-на-Амуре, я столкнулся с серьезной картиной недоработок, особенно в проектной документации. Фактически все объекты были спроектированы с недочетами, с грубейшими нарушениями. Я был вынужден подготовить предложения по модернизации долгосрочного плана развития Комсомольска, - подчеркнул губернатор.

Сейчас проблема решена. А вот 2020 год, по мнению главы региона, будет годом масштабного строительства. Начнется возведение новой детской инфекционной больницы в Хабаровске, детской поликлиники в микрорайоне «Прибрежный». Построят семь детских садов: в Комсомольске-на-Амуре, поселке имени Полины Осипенко, Циммермановке, Гаровке-2, Матвеевке, Мирном и Литовко. Новые школы в Мичуринском, Найхине и Вяземском. Акушерский корпус в селе Богородское, Центральную районную больницу в городе Советская Гавань, 19 фельдшерско-акушерских пунктов и многое-многое другое. Планы масштабные, для их выполнения в Хабаровске уже создан собственный проектный институт, в который идет набор специалистов. Заработать он должен будет в феврале.

ГОСДОЛГ КАРМАН НЕ ТЯНЕТ

Еще одно наследие прошлого – госдолг Хабаровского края, который сегодня составляет 54 миллиарда рублей. По словам губернатора, он формировался с 2012 года по 7-10 миллиардов ежегодно. Притом собственные доходы региона за последний год значительно выросли - с 74 миллиардов до 81 миллиарда рублей.

- Соответственно, когда растут собственные доходы, уменьшается госдолг. Конечно, можно взять деньги и просто погасить госдолг, но это чревато крахом. Мы его сегодня потихоньку сокращаем, в частности за 2019 год на 2 миллиарда рублей. Край должен развиваться, мы должны строить больницы, школы, дороги, и поэтому единственный путь – это рост собственных доходов и сокращение запредельного дефицита бюджета, который у нас покрывался новыми кредитами. За этот год мы смогли впервые с 2012 года ситуацию стабилизировать. Пропорции государственного долга и собственных доходов не выросли ни на один процент, - отметил Сергей Фургал.

Сегодня государственный долг региона составляет 66 процентов от собственных доходов. В то же время бюджетными правилами разрешается иметь его до 70 процентов. Впрочем, губернатор собирается еще снизить это соотношение, благо в следующем году собственные доходы вырастут на 7 миллиардов. Часть из этих денег пойдет на погашение кредитных обязательств. В идеале губернатор рассчитывает снизить соотношение долга и доходов до 50 процентов. Но это дело далекого будущего, краю и без этого есть на что пустить деньги.

- Надо осторожно и сбалансированно подходить к этой проблеме. Чтобы с одной стороны и долг не рос, а с другой стороны, чтобы край развивался, - отметил Сергей Фургал.

ЖИТЬ, А НЕ ВЫЖИВАТЬ

По мнению Сергея Фургала, для того, чтобы сделать Дальний Восток привлекательным для людей и остановить отток населения, необходимо сделать так, чтобы местные обитатели, особенно молодежь, не чувствовали себя оторванными от остальной страны. Чтобы отдых и не только в Китае был доступным для всех слоев населения, чтобы в регионе развивались культура, наука и не только.

- Нужны льготы на перелеты, на переезды – на логистику. Второе, учитывая уровень наших трат на одежду, еду, услуги ЖКХ и прочее нужно, чтобы уровень доходов населения был в разы выше, чем сейчас. Третье – в регионе должен быть простой доступ для всех и тем более молодежи ко всем новым технологиям. Деньги имеют большое значение, но и перспективы развития должны быть. Ну, и главное: для дальневосточников пенсионный возраст должен быть ниже. Это связанно не только с тем, что мы живем удаленно, но и с тяжелым климатом. Мы меньше получаем солнца, мы вынуждены достаточно длительное время жить не в самых благоприятных условиях – это все сказывается на нашем здоровье. И мы выходим с таким предложением – пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока должен быть ниже, чем для жителей остальных краев и областей страны, - отметил губернатор Хабаровского края.

Решив эти три задачи, уверен Сергей Фургал, можно существенно улучшить условия жизни в регионе, а если развивать и сопутствующие преференции – доступное жилье, ипотеку под минимальный процент, высокие зарплаты, бесплатные гектары - то убыль населения обязательно прекратится, и в тот же Хабаровский край приедут новые люди.