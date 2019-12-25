Причиной аварии Су-57 в Хабаровском крае мог стать отказ систем управления

Напомним, что во вторник 24 декабря около полудня по хабаровскому времени новейший российский истребитель Су-57 потерпел крушение неподалеку от города Солнечный, примерно в 110 – 120 километрах от места базирования – Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина.

Именно там выпускают эти машины пятого поколения. Авария произошла во время испытательного полета. Пилот постарался отвести самолет от населенных пунктов и затем катапультировался. Летчик жив, его затем эвакуировали на вертолете, аэроплан упал в тайгу.

- По предварительным данным причиной аварии мог стать отказ систем управления самолетом, - отметил источник в экстренных службах. – Идет расследование происшествия.

Будет создана специальная комиссия, возглавит которую замминистра Минпромторга России Олег Бочаров.

Су-57 - новейший многофункциональный истребитель пятого поколения, главной особенностью которого является малая заметность на радарах и высокая маневренность. До августа 2017 года эти самолеты проходили под заводским индексом Т-50. Как сообщается в отрытых источниках, эта боевая машина начала проходить испытания в 2010 году, в мае 2019 года было запущено серийное производство.

Самолеты Су-57 должны заменить морально и технически устаревшие тяжелые истребители Су-27. В Восточном военном округе на вооружении новинка российской авиации пока не состоит.

Большая часть информации об истребителях пятого поколения является секретной. Известно, что во время тестовых полетов Су-57 зарекомендовал себя хорошо, показав высокую маневренность, скорость, хорошую управляемость. В тоже время за это отвечает сложнейшая электронная система управления, настроить которую на серийных образцах и должны летчики-испытатели из Комсомольска-на-Амуре.