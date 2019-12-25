И не забудь купить мандарины: сколько стоит новогодний стол для хабаровчанина

Предновогодняя неделя, самое время для того, чтобы позаботиться о том, что поставить на новогодний стол. Интернет пестрит советами, о том, чем встретить год белой металлической крысы. Рекомендации самые разные. Но, прежде чем следовать любым рекомендациям, неплохо бы проинспектировать содержимое собственного кошелька. А реальные доходы россиян, по данным Россатата уже не первый год падают. Но не будем о грустном. Вкусный и оригинальный новогодний стол можно накрыть и не оставшись с пустыми карманами. Вот только некоторые рекомендации от хабаровского шеф-повара Дмитрия Синельникова читателям «Комсомолки».

И не забудь купить мандарины: сколько стоит новогодний стол для хабаровчанинаФото: Евгения МОЛОТОВА

- Во-первых, необходимо составить так называемое «базовое меню», - отмечает мастер. - Это то, без чего не может обойтись ваш новогодний стол. В разных семьях существуют разные традиции: от тазика оливье, до утки в яблоках. Где-то на Новый год собираются всей семьей, вплоть до самых дальних родственников, а для кого-то, это семейный праздник в узком кругу, самых близких.

Как показывают соцопросы, молодые люди, чаще проводят время в дружеских компаниях. Они отдают предпочтения готовым блюдам из службы доставки, или идут праздновать в кафе. Почти треть опрошенных, считают, что Новый год — семейный праздник, и встречать его планируют в узком семейно кругу. Именно эта категория опрошенных предпочитает готовить дома. Несмотря на то, что в ряде регионов 31 декабря объявлено нерабочим днем, Хабаровского края эта инициатива не коснулась, а значит, хозяйкам придется стоять у плиты после окончания трудового дня.

- Второе. После того, как вы определились с меню, необходимо рассчитать количество продуктов на порцию, - делится технологией Дмитрий Синельников. - Потратьте полчаса на расчеты, и вы существенно сократите свои расходы. К примеру, если на порцию идет 100 граммов продукта, а вам нужно приготовить на четырех человек — берите 400 граммов.

Итак, определившись с основными принципами, переходим к частному. Предлагаем три варианта базового новогоднего меню, рассчитанного на разный кошелек.

И не забудь купить мандарины: сколько стоит новогодний стол для хабаровчанинаФото: Евгения МОЛОТОВА

БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ

1 Оливье с ветчиной

Картофель

Морковь

Яйца

Огурец соленый

Ветчина

Горошек зеленый

Майонез

2 Цезарь с курицей

Салат листовой

Курица

Соус «цезарь»

Помидор черри

Сыр

Молоко

3 курица качеодорес с картофельным пюре

Куриная голень (заморозка)

Чеснок

Растительное масло

Соль/перец

Томатная паста

Сахар

Розмарин

Картофель-молоко-сливочное масло-яйца

4 покупной торт по желанию

5 любимые фрукты

И не забудь купить мандарины: сколько стоит новогодний стол для хабаровчанинаФото: Евгения МОЛОТОВА

«БИЗНЕС-МЕНЮ»

1 Оливье с говядиной или языком

Картофель

Морковь

Яйца

Огурец соленый

Горошек зеленый

Майонез

Говядина или язык

2 Цезарь с курицей

Салат микс

Курица филе

Помидор черри

Сыр - пармизан

Для соуса: яйца, каперсы, оливковое масло, горчица дижонская, анчоусы, чеснок

багет

3 свинина веллингтон

Вырезка

Слоеное тесто

Яйца

Розмарин свежий – соль-перец

4 торт по желанию

5 любимые фрукты

И не забудь купить мандарины: сколько стоит новогодний стол для хабаровчанинаФото: Евгения МОЛОТОВА

«ЛЮКС»

1 Оливье с раковыми шейками

Картофель

Морковь

Яйца

Огурец соленый

Горошек зеленый

Раковые шейки

Красная икра

Соус: яйца, горчица русская, оливковое масло, соль-перец-сахар, лимон

2 цезарь с курицей

Салат романно, карамзи, фрилиз, руколла и тд

Курица филе

Помидор черри на ветке

Сыр – пармизан грано падано, пармеджано риджано и тд

Для соуса: яйца, каперсы, оливковое масло, горчица дижонская, анчоусы, чеснок

багет

3 мраморная говядина

Филе-миньон (вырезка)

Сливочное масло

Розмарин на ветке

Гарнир: баклажан, цукини или кабачок, сладкий перец, картофель

Соус: портвейн «ред-порто», сахар, бальзамический уксус, сливочное масло

4 чизкейк

Черный шоколад 70%

Сливочное масло

Сахарная пудра

Яйца

Миндаль

5 любимые фрукты

И не забудь купить мандарины: сколько стоит новогодний стол для хабаровчанинаФото: Евгения МОЛОТОВА

ПРО ДЕНЬГИ

Мы провели мониторинг цен в одной из самых популярных торговых сетей города, и можем сделать следующие расчеты стоимости новогоднего стола. Для бюджетного варианта: 2890 рублей. Для «бизнес-стола»: 4948 рублей. Для стола формата «люкс»: 9900 рублей. Все меню рассчитано на четырех человек.