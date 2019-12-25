И не забудь купить мандарины: сколько стоит новогодний стол для хабаровчанина
Предновогодняя неделя, самое время для того, чтобы позаботиться о том, что поставить на новогодний стол. Интернет пестрит советами, о том, чем встретить год белой металлической крысы. Рекомендации самые разные. Но, прежде чем следовать любым рекомендациям, неплохо бы проинспектировать содержимое собственного кошелька. А реальные доходы россиян, по данным Россатата уже не первый год падают. Но не будем о грустном. Вкусный и оригинальный новогодний стол можно накрыть и не оставшись с пустыми карманами. Вот только некоторые рекомендации от хабаровского шеф-повара Дмитрия Синельникова читателям «Комсомолки».
- Во-первых, необходимо составить так называемое «базовое меню», - отмечает мастер. - Это то, без чего не может обойтись ваш новогодний стол. В разных семьях существуют разные традиции: от тазика оливье, до утки в яблоках. Где-то на Новый год собираются всей семьей, вплоть до самых дальних родственников, а для кого-то, это семейный праздник в узком кругу, самых близких.
Как показывают соцопросы, молодые люди, чаще проводят время в дружеских компаниях. Они отдают предпочтения готовым блюдам из службы доставки, или идут праздновать в кафе. Почти треть опрошенных, считают, что Новый год — семейный праздник, и встречать его планируют в узком семейно кругу. Именно эта категория опрошенных предпочитает готовить дома. Несмотря на то, что в ряде регионов 31 декабря объявлено нерабочим днем, Хабаровского края эта инициатива не коснулась, а значит, хозяйкам придется стоять у плиты после окончания трудового дня.
- Второе. После того, как вы определились с меню, необходимо рассчитать количество продуктов на порцию, - делится технологией Дмитрий Синельников. - Потратьте полчаса на расчеты, и вы существенно сократите свои расходы. К примеру, если на порцию идет 100 граммов продукта, а вам нужно приготовить на четырех человек — берите 400 граммов.
Итак, определившись с основными принципами, переходим к частному. Предлагаем три варианта базового новогоднего меню, рассчитанного на разный кошелек.
БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ
1 Оливье с ветчиной
Картофель
Морковь
Яйца
Огурец соленый
Ветчина
Горошек зеленый
Майонез
2 Цезарь с курицей
Салат листовой
Курица
Соус «цезарь»
Помидор черри
Сыр
Молоко
3 курица качеодорес с картофельным пюре
Куриная голень (заморозка)
Чеснок
Растительное масло
Соль/перец
Томатная паста
Сахар
Розмарин
Картофель-молоко-сливочное масло-яйца
4 покупной торт по желанию
5 любимые фрукты
«БИЗНЕС-МЕНЮ»
1 Оливье с говядиной или языком
Картофель
Морковь
Яйца
Огурец соленый
Горошек зеленый
Майонез
Говядина или язык
2 Цезарь с курицей
Салат микс
Курица филе
Помидор черри
Сыр - пармизан
Для соуса: яйца, каперсы, оливковое масло, горчица дижонская, анчоусы, чеснок
багет
3 свинина веллингтон
Вырезка
Слоеное тесто
Яйца
Розмарин свежий – соль-перец
4 торт по желанию
5 любимые фрукты
«ЛЮКС»
1 Оливье с раковыми шейками
Картофель
Морковь
Яйца
Огурец соленый
Горошек зеленый
Раковые шейки
Красная икра
Соус: яйца, горчица русская, оливковое масло, соль-перец-сахар, лимон
2 цезарь с курицей
Салат романно, карамзи, фрилиз, руколла и тд
Курица филе
Помидор черри на ветке
Сыр – пармизан грано падано, пармеджано риджано и тд
Для соуса: яйца, каперсы, оливковое масло, горчица дижонская, анчоусы, чеснок
багет
3 мраморная говядина
Филе-миньон (вырезка)
Сливочное масло
Розмарин на ветке
Гарнир: баклажан, цукини или кабачок, сладкий перец, картофель
Соус: портвейн «ред-порто», сахар, бальзамический уксус, сливочное масло
4 чизкейк
Черный шоколад 70%
Сливочное масло
Сахарная пудра
Яйца
Миндаль
5 любимые фрукты
ПРО ДЕНЬГИ
Мы провели мониторинг цен в одной из самых популярных торговых сетей города, и можем сделать следующие расчеты стоимости новогоднего стола. Для бюджетного варианта: 2890 рублей. Для «бизнес-стола»: 4948 рублей. Для стола формата «люкс»: 9900 рублей. Все меню рассчитано на четырех человек.
ИСТОЧНИК KP.RU