«СКА-Нефтяник» – «Мурман», 25 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап

После очень непростого, но все-таки победного турне «СКА-Нефтяник» вернулся домой и теперь готовится сыграть с самым западным российским клубом по хоккею с мячом - «Мурманом».

О СОПЕРНИКЕ

Мурманский «Мурман» был основан в 1988 году. В разное время команда называлась «Труд», «Арктика», «Арктик-Сервис», АМНГР (Арктикморнефтегазразведка). С 2008 года «Мурман» обрел свое нынешнее имя. Клубные цвета: желто-черные. Особых титулов за все время существования команда не завоевала. В высшей и суперлиге команда выступает с 1994 года. Лучшее место, на которое удавалось подняться «Мурману» - 12.

- Напомним, что «Мурман» только год как вернулся в когорту сильнейших команд страны после длительного перерыва. Накопив силы для повышения в классе, самый западный из числа участников чемпионата страны, клуб из Мурманска проводит второй сезон в Суперлиге в своей новейшей истории. Несмотря на то, что на севере России хоккей с мячом имеет давние и глубокие корни, в Мурманске этот вид спорта в настоящий момент находится в непростом положении. Длительное пребывание команды в нижестоящем дивизионе повлекло за собой падение былой популярности, следствием которого стало не только снижение посещаемости хоккейных матчей, но и (что более существенно) отсутствие доморощенного резерва для главной команды области, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

Как следствие, в «Мурмане» множество игроков из других клубов, собственных воспитанников нет. В этом сезоне у «Мурмана» новый главный тренер - Сергея Чернецкого сменил Александр Кротов, и это не единственные изменения.

- Серьезные изменения коснулись и состава команды, являвшегося одним из самых возрастных в лиге. После окончания предыдущего сезона Мурманск покинули сразу семь игроков, в числе которых оказались и два уроженца Хабаровска – полузащитник Денис Корев и нападающий Федор Розвезев («Саяны», Абакан). «Мурман» провел достаточно успешную селекцию, сумев ангажировать известного вратаря А. Ахмерова («Уральский трубник»), молодых и талантливых полузащитников А. Ферояна («Байкал-Энергия») и Д. Осокина, плюс нападающего Д. Тюкавина (оба – «Зоркий»). Вместе с ними на берег Кольского залива из Казани перебрался знакомый хабаровским болельщикам защитник М. Матвеев. Главным же приобретением для мурманчан (вызвавшим серьезный переполох в около хоккейных кругах) стал опытнейший защитник, многократный чемпион мира Петр Захаров, проведший предыдущий сезон в рядах «Байкал-Энергии», - отметили в хабаровском клубе.

СОСТАВ КОМАНДЫ

Вратари: 30 Митрошенко Николай, 91 Ахмеров Антон, 99 Дубровский Александр.

Защитники: 15 Семёнов Максим, 23 Матвеев Максим, 29 Захаров Пётр, 34 Дмитров Николай, 81 Азаренко Матвей.

Полузащитники: 7 Лихачёв Сергей, 8 Фероян Артём, 9 Пономарев Илья, 10 Осокин Дмитрий, 14 Гаврилов Николай, 19 Ахатов Азат, 21 Никитенко Роман, 26 Бойко Иван, 55 Гладышев Алексей, 66 Тюкавин Даниил, 96 Щеглов Евгений.

Нападающие: 80 Зубарев Константин.

Лучший бомбардир команды в чемпионатах страны – Петр Широков (94 мяча). Рекордсмен клуба за один чемпионат – Петр Широков (23 мяча, сезоны 2006/07 и 2009/10 годов). Рекордсмен клуба по количеству игр, проведенных в чемпионатах страны – Николай Изотов (182).

Игроки в составе «Мурмана» с опытом выступления за «СКА-Нефтяник»: М. Матвеев, А. Гладышев, И. Бойко.

Игроки в составе «СКА-Нефтяник» с опытом выступления за «Мурман»: Д. Корев.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

02.03.2019. «Мурман» - «СКА-Нефтяник» - 2:10. Мурманск. Чемпионат России (предварительный этап)

27.11.2019. «СКА-Нефтяник» - «Мурман» - 13:0. Хабаровск. Чемпионат России (предварительный этап)

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Фаворит в этой встрече ясен – это хабаровская команда. Несмотря на обновление, «Мурман» пока явно не дотягивает до уровня «СКА-Нефтяника», тем более хабаровчане будут играть на родном льду, и это явно придаст действующему чемпиону России по хоккею с мячом дополнительных сил. Впрочем, хабаровчане были в очень непростом выезде и немного подустали, так что у гостей есть возможность побороться за очки.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «СКА-Нефтяник» - «Мурман» с 19:00 по хабаровскому времени.