Предновогодний четверг: на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» звучат хиты

Мандарины и шоколад, любимые песни повсюду звучат... А на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» в преддверии Нового года играют только известные хиты. В гостях - народный артист России Вячеслав Захаров и участники группы «ZVT Band» Андрей Суховецкий и Андрей Романенко.

Предновогодний четверг: на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» звучат хитыФото: Сергей ПЯТКОВ