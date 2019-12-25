2019-12-26T07:27:10+03:00
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Предновогодний четверг: на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» звучат хиты

Прямой эфир 26 декабря на частоте 88,3 FM
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК
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Предновогодний четверг: на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» звучат хитыПредновогодний четверг: на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» звучат хитыФото: Борис КОКУРИН
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Мандарины и шоколад, любимые песни повсюду звучат... А на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» в преддверии Нового года играют только известные хиты. В гостях - народный артист России Вячеслав Захаров и участники группы «ZVT Band» Андрей Суховецкий и Андрей Романенко.

Предновогодний четверг: на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» звучат хиты Фото: Сергей ПЯТКОВ

Предновогодний четверг: на радио «Комсомольская правда-Хабаровск» звучат хитыФото: Сергей ПЯТКОВ

Музыкальный четверг 26_12_19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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