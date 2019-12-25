После великолепного камбэка с минским «Динамо», когда хабаровская команда, проигрывая 0:3, в последние десять минут матча сумела не только сравнять счет, но и выиграть, «тиграм» предстоит еще раз испытать удачу. На этот раз с нижегородским «Торпедо», тоже мастерами отыгрываться на последних минутах.

О СОПЕРНИКЕ

Хоккейный клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода был основан 26 декабря 1946 года. В чемпионатах страны команда выступает с 1947 года. В лиге сильнейших с 1952 года, в континентальной хоккейной лиге с 2007 года и по настоящее время. Клуб из Нижнего Новгорода был серебряным призёром чемпионата СССР 1961 года, финалистом Кубка СССР в 1961 году, кстати, тогда «Торпедо» стало первой немосковской командой, завоевавшей медали в чемпионате СССР и вышедшей в финал Кубка страны. «Торпедо» выходило в четвертьфинал Кубка Гагарина КХЛ в 2012 и 2016 годах. Не так давно нижегородцы сражались в конференции «Восток», пока их не перебросили в конференцию «Запад».

Амур Торпедо , 25 декабря 2019: онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата России по хоккею КХЛ.

- Кажется, «Торпедо» вообще все равно, в какой конференции играть. В прошлом сезоне парни Дэвида Немировски своими камбэками очаровали Восток, а в этом году продолжили разносить лигу, но уже на Западе. Драйв, адреналин и невероятно веселые матчи – все это про «Торпедо». Дэвид Немировски строит очень современную и быструю команду – уступая многим соперникам в габаритах, «Торпедо» берет свое за счет скорости, и при этом мелкие хоккеисты остаются настоящими бойцами по духу. У «Торпедо» очень интересная селекция – легионерами они закрыли позиции центральных и защитников, а также пригласили вратаря с опытом игры в НХЛ. Это работает – иностранные центры очень круто ведут игру команды, а защитники здорово подключаются к атакам. Современный хоккей «Торпедо» помогает забивать очень много голов. Правда, и в защите команда очень часто раскрывается, - описали соперника в ХК «Амур».

СОСТАВ КОМАНДЫ

Вратари: Линдбек Андерс 39, Суханов Андрей 41, Тихомиров Андрей 90.

Защитники: Аляев Артём 45, Баранцев Денис 8, Волченков Антон 24, Геноуэй Чарлз 5, Зборовский Сергей 2, Минеев Максим 51, Мишарин Георгий 85, Орлов Михаил 74.

Нападающие: Бочаров Станислав 71, Веряев Данил 98, Жафяров Дамир 88, Ильин Даниил 58, Почивалов Денис 95, Рэтти Тай 81, Смолин Михаил 38, Стальнов Донат 89, Ураков Кирилл 83, Шахворостов Виктор 33, Шенфельд Антон 12, Шрёдер Джордан 10, Щехура Пол 21.

Травмированы: нападающий Белевич Андрей 93, нападающий Варнаков Михаил 18, нападающий Гончарук Сергей 27.

На кого обратить внимание:

Джордан Шредер, нападающий. Лидер атаки «Торпедо» - Шредер очень креативный технарь, который видит всю площадку и мгновенно раздает четкие пасы прямо в крюк партнера. А еще он невероятно вынослив – были матчи, в которых он проводил на льду 25-27 минут, - отмечают в клубе.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

В КХЛ очно «Амур» и «Торпедо» провели 21 игру. Хабаровчане побеждали 5 раз, самая крупная победа «Амура» была со счетом 4:1.

Матчи в прошлом сезоне:

30.09.2018 «Торпедо» - «Амур» 4:3 (1:2, 0:1, 3:0)

22.10.2018 «Амур» - «Торпедо» 3:4 ОТ ( 1:1, 2:1, 0:1)

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

В этой встрече фаворитом является нижегородский клуб, хабаровчане хоть и показывают в последнее время неплохую игру, чего стоит только их победа в игре с «Динамо-Минск», но явно устали и играют крайне нестабильно. «Торпедо» - не тот соперник, который может простить ошибки, а их, скорее всего, хабаровчане совершат в этом матче немало.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Амур» - «Торпедо» с 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).