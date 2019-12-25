Дотерпели: хабаровский «Амур» на своем льду переиграл нижегородское «Торпедо» со счетом 2:0

«Торпедо» очень непростая команда в Континентальной хоккейной лиге – нижегородцы очень любят атакующий хоккей и не случайно они говорят: «Не важно сколько шайб мы пропустим, главное забить на одну больше, чем соперники». Прошлое противостояние «Амура» и «Торпедо» завершилось победой нижегородцев хотя счет был минимальный 3:4. В этом матче «тигры» намерены были взять реванш, хотя отлично понимали, что им пройдётся нелегко.

ВОТ ТЕБЕ РАЗ, ВОТ ТЕБЕ - ДВА

Первый период начался не шатко ни валко – очень мало опасных моментов, такое ощущение что соперники изучали друг друга, но кажущееся спокойствие закончилось уже на 7 минуте, Рэтти в одиночку убегает от защитников и выходит прямо на Евгения Аликина. Только отличная реакция голкипера хабаровской команды спасает ситуацию. «Торпедо» бросается в атаку, «Амур» пытается не отстать, а кое где даже перехватывает инициативу. Глядя на игру, сложно сказать кто из хоккеистов на льду имеет преимущество, по ощущениям команды примерно равны.

На 18 минуте очередная ошибка «Торпедо» и «Амур» выходит вперед - Файзуллин подкараулил отскок от борта за воротами и поразил ближний угол! А минуту спустя Александр Горшков получает точный пас вновь отправляет шайбу ворота. Гол в раздевалку «Амур» после первой двадцатиминутки ведет 2:0 – болельщики ликуют, фанаты «Торпедо» списывают неудачи на акклиматизацию команды и надеются на камбэк.

Второй период проходит очень драматично. «Амур» с первых же секунд бросается в атаку вдохновленный успехом первой двадцатиминутки. «Торпедо» играет на контратаках. Соперники «Амура» не прощают удалений, и надо стараться играть очень аккуратно, однако на 30 минуте у ворот возникает потасовка Даниил Ильин зарабатывает двойное удаление, но и Станислав Кацуба тоже вынужден покинуть лед за грубость.

ДЕРЖАТЬСЯ ИЗО ВСЕХ СИЛ

Хабаровчане остаются пять в три, но большинство «тиграм» реализовать не удалось. Зато две минуты спустя штраф за задержку соперника получает Евгений Аликин. Торпедо все две минуты беспрерывно атакует, но защита хабаровчан отрабатывает на «отлично». Период заканчивается, счет не меняется – 2:0.

- Во втором периоде сбавили немного, усталость сказывается, были хорошие моменты, когда надо забивать, ведем 2:0 надо держаться третий период. Главное не останавливаться, к своим воротам не надо откатываться и главное нельзя удаляться, удаления очень много решают в этой игре. Не получилось сыграть в большинстве – на тренировках будем оттачивать, - делится впечатлениями Александр Горшков, нападающий ХК «Амур».

Третий период выдался для хабаровской команды еще более тяжелым, на 41 минуте опять удаление, «Амур» держится в меньшинстве, на 48 минуте опять лед покидает игрок «тигров», «Амур» держится! На 55 минуте еще одно удаление и этот фарс мажор удалось пережить не пропустив. Аликин играет великолепно, этот матч может стать его вторым «сухарем» и он свою статистику портить не желает.

- Терпеть! Терпеть! – кричит команде Александр Гулявцев.

Главный тренер «Торпедо» берет тайм-аут, а потом за четыре минуты до конца матча снимает вратаря меняя его на шестого полевого игрока. Но «Амур» очень плотно обороняется и не дает игрокам «Торпедо» закрепиться в своей зоне выбрасывая шайбу и контратакуя. Сначала минуты, потом секунды утекают как вода – победа! Самая забивающая команда лиги ничего не смогла сделать с упорной защитой «тигров»

- Если говорить о концовке матча, то «Торпедо» это такая команда, которая хорошо делает камбэки, мы к этому готовились, но я наделся что за это турне они уже забили все свои шайбы. Так и получилось. Если по игре мы забросили две шайбы, отменно оборонялись, Евгений Аликин отлично сыграл в воротах. Я доволен, - комментирует матч Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

Уже в раздевалке наставник повторяет за капитаном: «Молодчики! Звери! Молодцы». «Амур» буквально вырывает свои два очка у «Торпедо» шаг за шагом подбираясь к зоне плей-офф. Следующий матч хабаровчане проведут так же дома 27 декабря с «Автомобилистом».