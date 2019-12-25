2019-12-25T15:41:19+03:00
Спорт

В Хабаровске без изменений: «СКА-Нефтяник» переиграл «Мурман» со счетом 11:3

Соперники не выглядели как мальчики для битья, огрызались, но сделать ничего не смогли
Борис КОКУРИН
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В Хабаровске без изменений: «СКА-Нефтяник» переиграл «Мурман» со счетом 11:3В Хабаровске без изменений: «СКА-Нефтяник» переиграл «Мурман» со счетом 11:3Фото: Социальные сети
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«Мурман» - команда середнячек, достаточно возрастная, однако перед этим сезоном она пережила серьезное обновление – сменился главный тренер, обновился состав полевых игроков команда «помолодела» и стремиться в этом сезоне занять место выше, чем в предыдущем. Кстати сказать, собственных воспитанников у «Мурмана» нет – все иногородние, но подобраны «со вкусом»

Первый тайм начался с гола Александра Антипова, впрочем «Мурман» тут же бросается в атаку, зарабатывает угловой и сравнивает счет – 1:1. Ничья длилась не долго, на 18 минуте Алан Джусоев с игры забивает второй гол в ворота мурманской команды. Затем пошло как по писанному: 19 минута Василий Грановский – 3:1, 24 минута дубль Алана Джусоева – 4:1, 40 минута Эрик Петтерссон – 5:1.

Несмотря на град мячей в свои ворота «Мурман» не сдается, играет и атакует, но в этом тайме уже ничего сделать не может. Зато смог во втором, опять выход на вратаря - удар, опять угловой и второй мяч в воротах хабаровской команды – 5:2. «Армейцы» не могли оставить это безнаказанным и уже через четыре минуты Артем Бондаренко получив мяч от Алана Джусоева отправляет его в створ ворот гостей - 6:2. 56 минута Станислав Турушев – 7:2. 68 минута Юрий Шардаков – 8:2, и через три минуты опять он же – 9:2. 81 минута Турушев делает дубль – 10:2. 89 минута Виталий Усов – 11:2.

Можно подумать, что игроки «Мурмана» сдались? Как бы не так. На 89 минуте под самую концовку матча они отыгрывают с углового еще одно очко – 11:3 и это окончательный счет в игре.

- В первом тайме мы пытались немного двигаться и в общем-то считаю, что неплохо двигались, то во втором у нас было очень много ошибок, оставляли мяч сопернику. «СКА-Нефтяник» должен был еще больше нам забивать. С чем это связанно не знаю, может быть с тем, что мы прилетели, поспали три часа, - отметил на послематчевой пресс-конференции Александр Кротов, главный тренер ХК «Мурман».

В общем-то ничего неожиданного хабаровская команда доказала, что не зря является действующим чемпионом России по хоккею с мячом и «Мурману» с ними тягаться еще рановато.

- Не выдающийся матч. Понятно, что одни ребята вернулись из молодежной сборной, другие из национальной сборной. Такой дисбаланс был, он бросался в глаза. Те ребята которые оставались здесь имели возможность отдохнуть, привести себя в хорошее состояние, но, с другой стороны, мы немного выбились из игрового ритма, из игрового тонуса, плюс то, что все команды играют несколько по-разному. Здесь мы просили еще на разминке ребят вернуться в свою игру. Потому что не самый лучший матч у нас был и перед перерывом с «Волгой». В большей степени это удалось, но реализация сегодня хромала, - подчеркнул Михаил Юрьев, наставник ХК «СКА-Нефтяник».

Следующий соперник хабаровчан казанское «Динамо». С ним «СКА-Нефтяник» встретится 28 декабря на домашнем льду арены «Ерофей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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