Облучье в ЕАО станет центром горнолыжного спорта, подходящим для международных соревнований

Со временем Облучье в ЕАО станет региональным центром горнолыжного спорта, где можно будет проводить международные соревнования. Такую задачу поставил перед собой получатель «дальневосточных гектаров», а заодно и директор горнолыжного комплекса «Гора Змеиная».

База работает в Еврейской автономной области с 1967 года. Она расположена на границе с Амурской областью и находится на равном расстоянии от Хабаровска и Благовещенска. От столиц области и края до комплекса по 300 километров. Новые земли руководству горнолыжной базы понадобились для развития имеющейся индустрии.

Расширение территории базы назрело давно ФОТО: горнолыжный комплекс «Гора Змеиная»

- Расширение «Горы Змеиной» назрело давно, только получить земли, прилегающие к базе, было не так просто. После старта программы «Дальневосточный гектар» в 2017 году мы оформили землю по коллективной заявке. Так, один гектар у нас ушел под новый горнолыжный спуск, второй - под вспомогательные и бытовые постройки, третий – под хоккейную площадку, ее построим чуть позже. Пока идут работы по выравниванию территории, которая сейчас под наклоном, - рассказал Олег Горбунов, директор горнолыжного комплекса.

«Фишкой» этого места будет настоящая горнолыжная трасса для слалома

Планы у землевладельцев большие – соорудить гостевые домики, баню, прачечную, коробку для игры в хоккей. «Фишкой» этого места будет настоящая горнолыжная трасса для слалома. Ее строительство почти закончено. Предполагается, что объект будет соответствовать международным стандартам. Заниматься здесь смогут дети из местной спортивной школы. В планах установить системы оснежения и освещения, чтобы лыжники могли тренироваться и в темное время суток.