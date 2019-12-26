2019-12-26T02:07:07+03:00
Спорт

Облучье в ЕАО станет центром горнолыжного спорта, подходящим для международных соревнований

Развивать задумку собираются с помощью «дальневосточных гектаров»
Ольга КИВА
Поделиться:
Облучье в ЕАО станет центром горнолыжного спорта, подходящим для международных соревнований ФОТО: горнолыжный комплекс «Гора Змеиная»Облучье в ЕАО станет центром горнолыжного спорта, подходящим для международных соревнований ФОТО: горнолыжный комплекс «Гора Змеиная»
Изменить размер текста:

Со временем Облучье в ЕАО станет региональным центром горнолыжного спорта, где можно будет проводить международные соревнования. Такую задачу поставил перед собой получатель «дальневосточных гектаров», а заодно и директор горнолыжного комплекса «Гора Змеиная».

База работает в Еврейской автономной области с 1967 года. Она расположена на границе с Амурской областью и находится на равном расстоянии от Хабаровска и Благовещенска. От столиц области и края до комплекса по 300 километров. Новые земли руководству горнолыжной базы понадобились для развития имеющейся индустрии.

Расширение территории базы назрело давно ФОТО: горнолыжный комплекс «Гора Змеиная»

Расширение территории базы назрело давно ФОТО: горнолыжный комплекс «Гора Змеиная»

- Расширение «Горы Змеиной» назрело давно, только получить земли, прилегающие к базе, было не так просто. После старта программы «Дальневосточный гектар» в 2017 году мы оформили землю по коллективной заявке. Так, один гектар у нас ушел под новый горнолыжный спуск, второй - под вспомогательные и бытовые постройки, третий – под хоккейную площадку, ее построим чуть позже. Пока идут работы по выравниванию территории, которая сейчас под наклоном, - рассказал Олег Горбунов, директор горнолыжного комплекса.

«Фишкой» этого места будет настоящая горнолыжная трасса для слалома

«Фишкой» этого места будет настоящая горнолыжная трасса для слалома

Планы у землевладельцев большие – соорудить гостевые домики, баню, прачечную, коробку для игры в хоккей. «Фишкой» этого места будет настоящая горнолыжная трасса для слалома. Ее строительство почти закончено. Предполагается, что объект будет соответствовать международным стандартам. Заниматься здесь смогут дети из местной спортивной школы. В планах установить системы оснежения и освещения, чтобы лыжники могли тренироваться и в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Александр Усик – Дерек Чисора: Усик выглядит явным фаворитом
Украинский тяжеловес Александр Усик в преддверии титульного боя против действующего чемпиона мира Энтони Джошуа проведёт поединок с его соотечественником Дереком Чисорой. Вероятная дата встречи — 7 марта 2020 года
Новости 24
В Хабаровском крае больше молодежи протестировали на склонность к употреблению наркотиков
Кошку и четырех людей спасли из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре
Иномарка в Хабаровске наехала на пенсионерку и ребенка
Молодого хабаровчанина похитили и требовали за него выкуп
Без горячей воды и отопления остался многоквартирник в Хабаровске
По Биробиджану в День Победы в 2020 году впервые пройдут войска
Погода в Хабаровске на 26 декабря 2019 года: днем до -18, без осадков
В Хабаровском крае установили первую партию пожарных извещателей
У автолюбителей в Хабаровске «пропадает» до 30 машин в день
У хабаровчанки украли шубу, которую она отказалась продавать
В Биробиджане провели утренник для детей-инвалидов
В Амурске Хабаровского края вандалы на камеру крушили новогоднее украшение
Сиротам в Хабаровском крае дадут деньги на покупку жилья
Россельхозбанк повысил удобство обслуживания предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность