Твори добро: Росбанк подвел итоги года на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»
Прямой эфир 27 декабря на частоте 88,3 FM
Твори добро: Росбанк подвел итоги года на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ
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Какие социальные проекты в Хабаровске нашли поддержку в лице Росбанка, почему банк выбрал социально-ориентированный формат работы, что такое «Доброшрифт» и «Share Care». Эти и другие вопросы обсудили с директором операционного офиса «Территориальный офис Хабаровский» ПАО Росбанк Ольгой Данковой.
Ольга Данкова, директор операционного офиса «Территориальный офис Хабаровский» ПАО РосбанкФото: Сергей ПЯТКОВ
Росбанк 27_12_19
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