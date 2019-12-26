Твори добро: Росбанк подвел итоги года на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»

Какие социальные проекты в Хабаровске нашли поддержку в лице Росбанка, почему банк выбрал социально-ориентированный формат работы, что такое «Доброшрифт» и «Share Care». Эти и другие вопросы обсудили с директором операционного офиса «Территориальный офис Хабаровский» ПАО Росбанк Ольгой Данковой.

Ольга Данкова, директор операционного офиса «Территориальный офис Хабаровский» ПАО РосбанкФото: Сергей ПЯТКОВ