2019-12-26T07:27:10+03:00
Общество

«За свои слова отвечаем»: новые производственные мощности для лесопереработки презентовали в Хабаровском крае

В настоящее время на стадии реализации инвестиционных проектов в области лесопереработки в Хабаровском крае находятся четыре проекта
Евгения МОЛОТОВА
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ООО "Леспром-ДВ" запускает новые цеха по лесопереработке. Фото: сайт "Леспром ДВ"ООО "Леспром-ДВ" запускает новые цеха по лесопереработке. Фото: сайт "Леспром ДВ"
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В начале декабря начальник управления лесопромышленного комплекса министерства промышленности края Михаил Толстых озвучил информацию о том, что статус приоритетного инвестиционного проекта может потерять еще одна лесопромышленная компания. В федеральный Минпромторг России была передана информация об ООО «Леспром ДВ». Как отметил на пресс-конференции 12 декабря Михаил Толстых, инспекционные проверки выявили на производстве целый ряд нарушений, говорящих о неисполнении лесопромышленниками взятых на себя обязательств. В ответ генеральный директор компании Илья Шевцов анонсировал открытие производственных цехов на 25 декабря и пригласил на торжественную церемонию представителей краевого правительства.

Дело вышло шумным. Не говоря о том, что запущенный «Леспром ДВ» - проект, по которому предприятие обязалось установить линию по производству пиломатериала и шпона - оценен в миллиард триста миллионов рублей, потеря статуса инвестпроекта грозит «Леспром ДВ» существенными финансовыми санкциями. Словом, у руководства компании было мало шансов не исполнить данное обещание. Справились.

- Как и планировалось, 25 декабря мы открыли новые цеха, - рассказал Алексей Царегородцев, исполнительный директор «Леспром ДВ». - В гости приехали в том числе и представители правительства во главе с заместителем министра краевой промышленности Дмитрием Тенетко. Показали два работающих цеха. Работающее шпоновое производство, сушильную камеру. Лесопильную линию с дальнейшей переработкой в карандашные заготовки. Ряд линий еще находится в стадии монтажа.

Главной причиной, приведшей к отсрочке в исполнении обязательств по договору, Алексей Александрович назвал закрытие Мухенской трассы. Дорога, далекая от нормативного состояния, была непригодна для движения большегрузного транспорта в течение практически полугода.

- Наша компания в числе прочих лесопромышленников подписала в сентябре обязательство по поддержанию дороги в нормативном состоянии, - подчеркнул Алексей Царегородцев. - Мы отвечаем за свои слова, и эти обязательства выполним, так же, как и все прочие.

Ответ от Минпромторга лесопромышленники пока не получили, а сама сложившаяся ситуация, по мнению исполнительного директора, говорит о недостаточно глубокой проработке инвестиционных проектов и недостаточно глубоком их анализе со стороны компетентных органов.

- Нам было бы интересно, чтобы ответственные лица проводили анализ действующих инвестпроектов, - отметил Алексей Царегородцев. - Мы провели такой анализ, причем не только на территории нашего региона, но и по всей России. Так вот, наши затраты на порядок выше, при этом мы не зависим от господдержки. Что же до заявления о потере нами статуса инвестиционного проекта, то его мы оспариваем в арбитражном суде. Заседание назначено на 15 января.

Напомним, в настоящее время на стадии реализации инвестиционных проектов в области лесопереработки в Хабаровском крае находятся четыре проекта. Это ООО «Римбунан Хиджау МДФ», АО «Дальлеспром», ООО «Леспром ДВ» и ООО «Восточная Торговая Компания».

ИСТОЧНИК KP.RU

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